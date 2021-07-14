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    • 14.07.2021 20:00
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    Galatasaray Nicolae Stanciu’nun peşini bırakmıyor! Bir teklif daha yaptılar

    Son dakika tansfer haberleri... Yeni sezon hazrılıklarını sürdüren Galatasaya transfer için de arayışlarına hız verdi. Galatasaray’ın uzun süredir transferi için uğraştığı ancak henüz istediği sonucu alamadığı Nicolae Stanciu için yeni bir teklif daha yaptığı ortaya çıktı. İşte o teklifin detayları...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray Stanciu’nun peşini bırakmıyor!

    Yeni sezon hazrılıklarını sürdüren Galatasaya transfer için de arayışlarına hız verdi.

    Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı ancak henüz istediği sonucu alamadığı Nicolae Stanciu için yeni bir teklif daha yaptığı ortaya çıktı.

    Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'in "Galatasaray ile Stanciu için anlaşamadık" açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın Çek kulübünün kapısını bir kez daha çaldığı belirtildi.

    BİR TEKLİF DAHA
    Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray'ın Stanciu ile anlaştığını ve kulübü Slavia Prag'a yeni bir teklif daha yaptığını, Çek kulübünün tutumunun transferin akıbetini belirleyeceğini yazdı.

        Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk teklifi reddeden Slavia Prag'a fiyat artırarak yeni bir teklif yaptığı ve bu teklife ekstra bonus maddeleri eklediği öne sürülüyor.

        Fatih Terim'in ısrarla istediği Rumen 10 numara ile görüşmelerini efsane oyuncusu Gheorghe Hagi aracılığıyla yapan Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncuyu bir süre önce ikna etmesine rağmen Slavia Prag ile anlaşamayınca transfer süreci uzamıştı.

        Sarı-Kırmızılılar, Stanciu için Slavia'nın inadını bir an önce kırarak yıldız oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katmayı hedefliyor.

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