Yeni sezon hazrılıklarını sürdüren Galatasaya transfer için de arayışlarına hız verdi.
Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı ancak henüz istediği sonucu alamadığı Nicolae Stanciu için yeni bir teklif daha yaptığı ortaya çıktı.
Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik'in "Galatasaray ile Stanciu için anlaşamadık" açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın Çek kulübünün kapısını bir kez daha çaldığı belirtildi.
BİR TEKLİF DAHA
Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray'ın Stanciu ile anlaştığını ve kulübü Slavia Prag'a yeni bir teklif daha yaptığını, Çek kulübünün tutumunun transferin akıbetini belirleyeceğini yazdı.