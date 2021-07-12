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    Galatasaray taraftarına müjde! Aslan Nicolae Stanciu'ya çok yakın

    Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom’un Romanya Milli Takımı’nın da yıldızlarından Nicolae Stanci transferinde mutlu sona çok yakın olduğu öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Aslan Nicolae Stanciu'ya çok yakın!

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. Çekya temsilcisi Slavia Prag forması giyen yıldız 10 numara için Romen gazeteci Emanuel Roşu Sarı-Kırmızılı taraftara müjdeyi verdi.

    NİCOLAE STANCIU ASLAN'A YAKIN
    Roşu, haberinde Cimbom'un Romanya Milli Takımı'nın da yıldızlarından Nicolae Stanciu'nun transferinde mutlu sona çok yakın olduğunu yazdı.
    Galatasaray'ın Çek kulübüyle bugün bonservis konusunda bir kez daha pazarlık yaptığı belirtilirken, görüşmelerin kısa süre içinde sonlanacağı vurgusu yapıldı.

    HAGI ARACILIK YAPTI
    Romen gazeteci Roşu, Galatasaray'ın Nicolae Stanciu transferinde artık geri sayıma geçtiğini duyurdu. Cimbom efsane oyuncusu Hagi'nin de aracılık yaptığı transferde bonservis rakamını 5 milyon Euro'nun da altına çekmek için yoğun mesai harcıyor.

    Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak ön eleme maçı için transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor.

        385 RESMİ MAÇTA 78 GOL 76 ASİST
        Galatasaray, Devler Ligi için UEFA'ya oyuncu listesini 15 Temmuz'a kadar bildirmek zorunda. Aslan son iki günde transferde sıcak saatler yaşayacak.
        2019 yılından beri Çekya ekibi Slavia Prag'da forma giyen Stanciu, 385 resmi maçta 78 gol atarken 76 kez de asist yaptı.

        28 yaşındaki Romen yıldız, 44 kez milli formayı giyerken 10 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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