Galatasaray taraftarına müjde! Aslan Nicolae Stanciu'ya çok yakın

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. Çekya temsilcisi Slavia Prag forması giyen yıldız 10 numara için Romen gazeteci Emanuel Roşu Sarı-Kırmızılı taraftara müjdeyi verdi.
NİCOLAE STANCIU ASLAN'A YAKIN
Roşu, haberinde Cimbom'un Romanya Milli Takımı'nın da yıldızlarından Nicolae Stanciu'nun transferinde mutlu sona çok yakın olduğunu yazdı.
Galatasaray'ın Çek kulübüyle bugün bonservis konusunda bir kez daha pazarlık yaptığı belirtilirken, görüşmelerin kısa süre içinde sonlanacağı vurgusu yapıldı.
HAGI ARACILIK YAPTI
Romen gazeteci Roşu, Galatasaray'ın Nicolae Stanciu transferinde artık geri sayıma geçtiğini duyurdu. Cimbom efsane oyuncusu Hagi'nin de aracılık yaptığı transferde bonservis rakamını 5 milyon Euro'nun da altına çekmek için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak ön eleme maçı için transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor.