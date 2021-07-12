Galatasaray taraftarına müjde! Aslan Nicolae Stanciu'ya çok yakın

HAGI ARACILIK YAPTI

Romen gazeteci Roşu, Galatasaray'ın Nicolae Stanciu transferinde artık geri sayıma geçtiğini duyurdu. Cimbom efsane oyuncusu Hagi'nin de aracılık yaptığı transferde bonservis rakamını 5 milyon Euro'nun da altına çekmek için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak ön eleme maçı için transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor.