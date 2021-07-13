Moreno, Aanholt derken Galatasaray’dan sol bek bombası! PSG’nin yıldız ismi Layvin Kurzawa…
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son dakika elinden kaçıran Galatasaray, yeni sezona hızlı girmek için transfer çalışmalarında gaza bastı. Sol bek mevkisine acil bir takviye yapmayı hedefleyen ve Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın PSG'nin Fransız sol beki Layvin Kurzawa'yı transfer etmek istediği iddia edildi. Öte yandan Fransız basınından gelen son dakika haberi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
13.07.2021 15:46
- Son Güncelleme: 13.07.2021 15:46
Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın PSG forması giyen Kurzawa için kulübüne kiralama teklifi yaptığı ve iki kulüp arasında görüşmelerin olumlu sürdüğü belirtildi.
Geçtiğimiz yıl PSG ile 5 yıllık yeni kontrat imzalayan ve Fransız ekibi ile 20224 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kurzawa'nın ise Galatasaray'a gitme konusunda kararsız olduğu ve oyuncunun tavrının görüşmeleri netleştireceği belirtildi.
Yeni sezonu 21 Temmuz'da PSV ile oynayacağı maç ile resmen açacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın Kurzawa transferi için bir hayli aceleci olduğu ve bir an önce görüşmeleri sonuca kavuşturmak istediği aktarıldı.
Piyasa değeri 12 milyon Euro olan 28 yaşındaki Kurzawa için PSG, 2015 yılında Monaco'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.