UEFA'dan İngiltere - İtalya EURO 2020 finaline soruşturma!

Final maçı öncesi Wembley Stadı çevresi ve şehir merkezindeki Leicester Square'de taraftarlar ile polis arasında arbede yaşanmış ve taşkınlık yapan bazı İngiliz taraftarlar, gözaltına alınmıştı.

Wembley Stadı'nın girişinde ise çok sayıda taraftar, güvenlik bölgesini aşarak stada girmeye çalışmış ve güvenlik görevlileriyle bir kez daha karşı karşıya gelmişlerdi.