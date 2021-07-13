UEFA'dan İngiltere - İtalya EURO 2020 finaline soruşturma!

UEFA, İtalya'nın penaltılar sonucu İngiltere'yi 3-2 yenerek kupaya uzandığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finaline ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.
İNGİLTERE'YE 4 BAŞLIKTA İNCELEME
Yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkentindek Wembley Stadı'nda 11 Temmuz'da oynanan final maçına ilişkin başlatılan soruşturmada, İngiltere Futbol Federasyonu, dört konu başlığında incelenecek.
İngiltere, maç oynandığı sırada taraftarların izinsiz sahaya girmesi, tribünlerden sahaya yabancı madde atılması, milli marşlar sırasında tribünde yaşanan olaylar ve taraftarların tribünlerde yanıcı madde kullanması gerekçeleriyle soruşturmaya tabi tutulacak.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun görevlendirdiği bir müfettiş ise taraftarların stat içi ve dışında yol açtığı taşkınlıklara ilişkin ayrı bir disiplin soruşturması yürütecek.