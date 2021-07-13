Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara'dan Kurban Bayramı öncesin çocuklara büyük jest!

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla ve attığı gollerle dikkat çeken Aytaç Kara daha sezon başlamadan taraftarın gözüne girmeyi başardı.

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor, Bursaspor ve Trabzonspor gibi takımların da formasını giydi.

İki kez de milli takım formasını giyen tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.