Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara'dan Kurban Bayramı öncesin çocuklara büyük jest!

Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara, hazırlık kampında gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.
Tecrübeli oyuncu son yaptığı hareketle de gönüllerde taht kurdu.
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÇOCUKLARA BÜYÜK JEST
Sarı-Kırmızılı yıldız yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çocuklara büyük bir jest yaptı. Cimbom'un yeni transferi Aytaç Kara, 400 çocuğa bayram hediyesi gönderdi.
ALKIŞ ALDI
Aytaç Kara'nın bu hareketi sosyal medyada taraflı tarafsız herkes tarafından büyük alkış topladı.
Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu bu yaz bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla ve attığı gollerle dikkat çeken Aytaç Kara daha sezon başlamadan taraftarın gözüne girmeyi başardı.
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor, Bursaspor ve Trabzonspor gibi takımların da formasını giydi.
İki kez de milli takım formasını giyen tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.