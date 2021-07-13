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    • Spor
    • 13.07.2021 19:20
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    • 13.07.2021 19:27
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    Süper Lig fikstür çekimi Bein Sports 1 CANLI izle! Süper Lig fikstür çekildi mi? 2021/ 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak?

    2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi bugün saat 19.00'da başladı. Bilindiği üzere, 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. TFF tarafından belirlenen takvime göre kura çekilişinin 13 Temmuz yani bugün yapılacağı duyurulmuştu. Bu bağlamda, Süper Lig fikstür çekildi mi sorusuna futbol severler yanıt aramaya başladı. Yapılacak kura çekilişiyle derbi haftaları ve takımların 38 haftalık fikstürü belli olacak. Peki; Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig fikstür çekimi sonuçları belli oldu mu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    takvim.com.tr
    Süper Lig fikstür çekildi mi?

    Süper Lig fikstür çekildi mi? Sorusu sporseverler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bu bağlamda, Süper Lig gündeminde en çok merak edilen konulardan birisi kuşkusuz fikstür çekimi oluyor. Peki; Süper Lig fikstür çekildi mi? Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar!

    SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

    Giresunspor-Galatasaray
    Karagümrük-Gaziantep FK
    Beşiktaş-Rizespor
    Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
    Antalyaspor-Göztepe
    Sivasspor-Konyaspor
    Adana Demirspor-Fenerbahçe
    Başakşehir-Alanyaspor
    Altay-Kayserispor
    Hatayspor-Kasımpaşa

    İSTANBUL DERBİLERİNİN HAFTALARI

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aralarında oynayacağı derbiler 10, 13 ve 17. haftalarda yapılacak

    SÜPER LİG 2021/22 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021/22 sezonu ne zaman başlayacak? Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

        SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?

        Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

        MİSLİ.COM 2. LİG VE MİSLİ.COM 3. LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek. Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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        Haberler Spor Süper Lig fikstür çekimi Bein Sports 1 CANLI izle! Süper Lig fikstür çekildi mi? 2021/ 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak?