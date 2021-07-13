Süper Lig fikstür çekimi Bein Sports 1 CANLI izle! Süper Lig fikstür çekildi mi? 2021/ 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig fikstür çekildi mi? Sorusu sporseverler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bu bağlamda, Süper Lig gündeminde en çok merak edilen konulardan birisi kuşkusuz fikstür çekimi oluyor. Peki; Süper Lig fikstür çekildi mi? Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar!
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI
Giresunspor-Galatasaray
Karagümrük-Gaziantep FK
Beşiktaş-Rizespor
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
Antalyaspor-Göztepe
Sivasspor-Konyaspor
Adana Demirspor-Fenerbahçe
Başakşehir-Alanyaspor
Altay-Kayserispor
Hatayspor-Kasımpaşa
İSTANBUL DERBİLERİNİN HAFTALARI
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aralarında oynayacağı derbiler 10, 13 ve 17. haftalarda yapılacak
SÜPER LİG 2021/22 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021/22 sezonu ne zaman başlayacak? Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.