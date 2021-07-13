Süper Lig fikstür çekimi Bein Sports 1 CANLI izle! Süper Lig fikstür çekildi mi? 2021/ 2022 Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG 2021/22 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021/22 sezonu ne zaman başlayacak? Profesyonel futbol liglerinde 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.