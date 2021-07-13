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    Takımda kalan Gustavo Topuk Yaylası kampında konuştu: Hocamıza inanıyoruz

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Luiz Gustavo basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kampın çok iyi geçtiğini söyleyen Gustavo, "Geçen seneki düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Herkes hocamızın isteklerini yapmaya çalışıyor" dedi.

    Hocamıza inanıyoruz

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Luiz Gustavo basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Kampın çok iyi geçtiğini söyleyen Gustavo, "Geçen seneki düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Herkes hocamızın isteklerini yapmaya çalışıyor" dedi.

    Teknik direktör Pereira'ya takımda herkesin inandığını söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Burada 3. sezonum, hedefim şampiyonluk. Ben buraya sadece şampiyonluk hedefiyle geldim. Bu sene de benim için farklı olmayacak. Oyuncular olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Kolektif olmalıyız, sorumluluklarımızı bilmeliyiz çünkü her şeyden önce kulüp gelir.

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    Haberler Spor Takımda kalan Gustavo Topuk Yaylası kampında konuştu: Hocamıza inanıyoruz