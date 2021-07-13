Mancini kanseri yenen Vialli ile İtalya’yı zirveye taşıdı: Ağlatan zafer

İtalya Euro 2020'de İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ve yardımcısı Gianluca Vialli 1992 yılında Sampdoria ile Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikleri Wembley'de bu kez İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.

İngiltere ile oynanan finalde sonra birbirleriyle kucaklaşmaları ve hüngür hüngür ağlamaları ise çok konuşuldu. Chelsea'de oyuncumenajer olarak görev yaptığı dönemle hafızalara kazınan Gianluca Vialli'ye ilk olarak 2017 yılında kanser teşhisi konmuştu.

Kemoterapi tedavisi gören Vialli, Kasım 2018'de iyileştiğini açıklamıştı. Mancini, kanser tedavisi nedeniyle zor günler geçiren yol arkadaşını milli takımda yardımcısı yaptı. Sonrasında ise müthiş zafer geldi.

Mancini İtalya Milli Takımı ile 34 maçlık yenilmezlik serisine sahip... Euro 2020'de namağlup şampiyon oldu. Futbolcular tek tek bakıldığında süper yıldız değil ancak makine gibi bir takım oluşturuldu. Rakiplerine piranha gibi saldıran ve 90 dakika kondisyonu bitmeyen İtalya hak ettiği zafere ulaştı.