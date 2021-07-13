Süper Lig'de fikstür çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2021-2022 maçları ve derbi tarihleri!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.