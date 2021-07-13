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    • Spor
    • 13.07.2021 19:26
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    • 13.07.2021 19:41
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    Süper Lig'de fikstür çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2021-2022 maçları ve derbi tarihleri!

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig, 2021-22 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak. İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2021-2022 maçları ve derbi tarihleri...

    takvim.com.tr
    Süper Lig'de fikstür çekildi!

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

    LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
    Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

    Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

    SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM OLACAK?
    Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

    SEZONUN İLK DERBİSİ
    2021-2022 sezonunun ilk derbisi 4. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.

    İŞTE DERBİ TARİHLERİ:

    9. hafta
    Trabzonspor-Fenerbahçe

    10. hafta
    Beşiktaş-Galatasaray

        13. hafta
        Galatasaray-Fenerbahçe

        17. hafta
        Feberbahçe-Beşiktaş

        Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:

        Giresunspor-Galatasaray

        Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep

        Beşiktaş - Çaykur Rizespor

        Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

        Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe

        Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor

        Adana Demirspor - Fenerbahçe

        Medipol Başakşehir - Alanyaspor

        Altay - Kayserispor

        Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa
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        Haberler Spor Süper Lig'de fikstür çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2021-2022 maçları ve derbi tarihleri!