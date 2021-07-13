Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.07.2021 20:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2021 20:58
    ABONE OL

    Adana Demirspor'dan bir bomba daha! "David Luiz ile görüşüyoruz"

    Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor Belhanda ve Balotelli transferlerinin ardından David Luiz'i gündemine aldı. Transfer çalışmalarına yönelik açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor'dan bir bomba daha! David Luiz ile görüşüyoruz

    Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor Belhanda ve Balotelli transferlerinin ardından ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.

    BAŞKAN AÇIKLADI
    Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü çekildi.

    İlk olarak sezona Fenerbahçe ile başlayacak olmalarını değerlendiren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Fenerbahçe'nin çıkmasını umut ediyordum, iyi oldu." dedi.

    "DAVID LUIZ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
    Transfer konusuna değinen Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor. En uygun şartlarla getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Benfica, Chelsea, PSG ve Arsenal gibi büyük kulüplerde forma giyen Brezilyalı stoperin bonservisi elinde bulunuyor.

        "4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"
        Sancak, transferlerin devam edeceğini söylerken, "Dünya yıldızı Balotelli'yi, Belhanda'yı transfer ettik. Aslında en önemli golcülerden birisi Britt Assombalonga'yı transfer ettik. Sağ bek Jonas Svensson'un ve Lucas Castro'nun transferini bitirdik. 4 transfer daha yapacağız. İnşallah 2'nci etap kampına yetiştirerek Samet hocaya teslim edip takımın Fenerbahçe maçına hazır olmasını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
        Haberler Spor Adana Demirspor'dan bir bomba daha! "David Luiz ile görüşüyoruz"