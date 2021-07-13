Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor Belhanda ve Balotelli transferlerinin ardından ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.
BAŞKAN AÇIKLADI
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü çekildi.
İlk olarak sezona Fenerbahçe ile başlayacak olmalarını değerlendiren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Fenerbahçe'nin çıkmasını umut ediyordum, iyi oldu." dedi.
"DAVID LUIZ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Transfer konusuna değinen Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor. En uygun şartlarla getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.