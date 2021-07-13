"4 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Sancak, transferlerin devam edeceğini söylerken, "Dünya yıldızı Balotelli'yi, Belhanda'yı transfer ettik. Aslında en önemli golcülerden birisi Britt Assombalonga'yı transfer ettik. Sağ bek Jonas Svensson'un ve Lucas Castro'nun transferini bitirdik. 4 transfer daha yapacağız. İnşallah 2'nci etap kampına yetiştirerek Samet hocaya teslim edip takımın Fenerbahçe maçına hazır olmasını bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.