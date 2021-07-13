Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.07.2021 21:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2021 21:06
    ABONE OL

    Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 Gelişim Ligi finali | A SPOR CANLI İZLE

    U19 Gelişim Ligi final maçında Galatasaray U19 ile Trabzonspor U19 takımı karşı karşıya geliyor... İki takım da zorlu karşılaşmayı kazanarak kupayı müzesine götürmek istiyor. Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçını A Spor ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

    Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 | CANLI İZLE

    Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaşıyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Galatasaray U19: Yusuf, Berkan, Emir, Metehan, Yiğit, Bartuğ, Yusuf Erdem, Göktan, Sarper, İsmail, Eren

    Trabzonspor U19: Kağan, Arif, Ahmetcan, Emir Yazıcı, Ali Alperen, Mustafa, Hakan, Kadir, Veysel, Onur Emre, Muhammet



    GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI



    GALATASARAY'IN FİNAL YOLU!
    Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

    Galatasaray, Kasımpaşa ile yarı finalde karşılaştı. 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle adını finale yazdırdı.

    TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU!
    Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. Bordo mavili ekip çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

    Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarı finalde kozlarını paylaştı. Bordo mavili ekip, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde Galatasaray ile eşleşti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
    Haberler Spor Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 Gelişim Ligi finali | A SPOR CANLI İZLE