Beşiktaş'tan ayrılan Bernard Mensah PAOK yolcusu

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın performansı yeterli bulunmamış ve oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmamıştı.
KAYSERİSPOR SATIŞ LİSTESİN KOYMUŞTU
Beşiktaş'ın Mensah ile yola devam etmemesinin ardından oyuncu bonservisinin bulunduğu Kayserispor'a dönmüş ve Sarı-Kırmızılılar Ganalı orta saha oyuncusunu yeniden satış listesine koymuştu.
YUNAN EKİBİ DEVREYE GİRDİ
Mensah için geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif alan ancak oyuncuyu Siyah-Beyazlılar'a kiralayan Kayserispor'a bu kez Süper Lig'den ciddi bir teklif gelmedi. 27 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibi PAOK devreye girdi.