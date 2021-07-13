Beşiktaş'tan ayrılan Bernard Mensah PAOK yolcusu



YUNAN EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Mensah için geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif alan ancak oyuncuyu Siyah-Beyazlılar'a kiralayan Kayserispor'a bu kez Süper Lig'den ciddi bir teklif gelmedi. 27 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibi PAOK devreye girdi.