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    • Spor
    • 13.07.2021 13:58
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    • 13.07.2021 13:58
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    Beşiktaş'tan ayrılan Bernard Mensah PAOK yolcusu

    Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Beşiktaş'a kiralık gelen ve performansıyla şampiyonlukta katkısı olan yıldız oyuncu Bernard Mensah için Yunan ekibi PAOK devreye girdi. PAOK'un Mensah için Kayserispor'a 2 milyon Euro önerdiği ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Kartal'ın yıldızı PAOK yolcusu

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın performansı yeterli bulunmamış ve oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmamıştı.


    KAYSERİSPOR SATIŞ LİSTESİN KOYMUŞTU
    Beşiktaş'ın Mensah ile yola devam etmemesinin ardından oyuncu bonservisinin bulunduğu Kayserispor'a dönmüş ve Sarı-Kırmızılılar Ganalı orta saha oyuncusunu yeniden satış listesine koymuştu.


    YUNAN EKİBİ DEVREYE GİRDİ
    Mensah için geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif alan ancak oyuncuyu Siyah-Beyazlılar'a kiralayan Kayserispor'a bu kez Süper Lig'den ciddi bir teklif gelmedi. 27 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibi PAOK devreye girdi.




        2 MİLYON EURO TEKLİF
        Gana basınında yer alan haberde PAOK'un Mensah için Kayserispor'a 2 milyon Euro önerdiği ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

        Kayserispor'un 1 yıllık sözleşmesi kalan Mensah'ı satmakta kararlı olduğu ve oyuncunun PAOK forması giymeye yakın olduğu öğrenildi.




        Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması da giyen Mensah için Kayserispor, Atletico Madrid'e 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

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