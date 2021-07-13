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    • 13.07.2021 16:02
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    Beşiktaş'a Kovid-19 şoku: İspanya kampı Avrupa'da vakaların artışı nedeniyle iptal edildi

    Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.

    AA
    Şampiyona Kovid-19 şoku! İptal edildi

    Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz-4 Ağustos'ta İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı ikinci etap kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    İkinci etap kamp çalışmaları hakkında bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı aktarıldı.

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