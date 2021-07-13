PSG Manisa’yı aldı sosyal medya yıkıldı! 'Mizahşörler' devrede...

Ligue 1 ekibi PSG'nin transfer ettiği genç oyuncunun ismi sosyal medyadaki taraftarlar arasında saatlerce konuşuldu.



PSG, genç yıldız Lenny Manisa'yı kadrosuna kattı. 17 yaşındaki Lenny Manisa'nın resmi olarak açıklanmasından sonra twitter yıkıldı.



Manisa'nın PSG'ye gitmesi sonrasında 'sosyal medya mizahşörleri' devreye girdi. Twitter'da konuya ilişkin birbirinden komik tweetler atıldı.







Manisa Futbol kulübü de transfere kayıtsız kalamadı. Manisa FK, twitter hesabından PSG'nin transferini alıntılayarak, "Senin için forma numarası önerimiz 45… Paris'te iyi şanslar Manisa" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN