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    • 13.07.2021 16:23
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    PSG Manisa’yı aldı sosyal medya yıkıldı! 'Mizahşörler' devrede...

    Fransa’nın dev kulüplerinden Paris Saint Germain’in dün gerçekleştirdiği transfer sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Manisa Futbol kulübü de transfere  kayıtsız kalamadı. Manisa FK, twitter hesabından PSG’nin transferini alıntılayarak, “Senin için forma numarası önerimiz 45… Paris'te iyi şanslar Manisa” ifadelerini kullandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    PSG Manisa’yı aldı sosyal medya yıkıldı

    Ligue 1 ekibi PSG'nin transfer ettiği genç oyuncunun ismi sosyal medyadaki taraftarlar arasında saatlerce konuşuldu.

    PSG, genç yıldız Lenny Manisa'yı kadrosuna kattı. 17 yaşındaki Lenny Manisa'nın resmi olarak açıklanmasından sonra twitter yıkıldı.

    Manisa'nın PSG'ye gitmesi sonrasında 'sosyal medya mizahşörleri' devreye girdi. Twitter'da konuya ilişkin birbirinden komik tweetler atıldı.



    Manisa Futbol kulübü de transfere kayıtsız kalamadı. Manisa FK, twitter hesabından PSG'nin transferini alıntılayarak, "Senin için forma numarası önerimiz 45… Paris'te iyi şanslar Manisa" ifadelerini kullandı.

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