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    Beşiktaş'a Diego Costa müjdesi

    Beşiktaş'ın yeni sezondaki 1 numaralı santrfor adayı Diego Costa için Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım yapıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Diego Costa, Beşiktaş'a yaklaşıyor" derken, transferle ilgili detayları paylaştı.

    Diego Costa müjdesi

    Beşiktaş'ın yeni sezondaki 1 numaralı santrfor adayı Diego Costa için Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım yapıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Diego Costa, Beşiktaş'a yaklaşıyor" derken, transferle ilgili detayları paylaştı.

    Schira, kendisine ait sosyal medya hesabından, Beşiktaş'ın bonservisi elinde bulunan Costa'ya 2023 sezonu sonuna kadar sözleşme her sezon için 2.5 milyon önerildiğini belirtti. Bu paylaşım sonrası Beşiktaş taraftarı sosyal medyada coşku dolu mesajlar paylaştı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı planlayan Kara Kartal, Diego Costa hamlesiyle rakiplerine de mesaj verecek.

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