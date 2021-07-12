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    Trabzonspor Portekizli yıldızın peşinde: Fırtına'dan Mario Rui çalımı

    Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferin de en hareketli takımlarından birisi. Bordo-Mavili kurmaylar sol bek transferi için yoğun bir çaba sarfediyor İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Trabzonspor, Napoli forması giyen Portekizli sol bek Mario Rui'yi istiyor.

    Fırtına'dan Rui çalımı

    Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transferin de en hareketli takımlarından birisi.

    Bordo-Mavili kurmaylar sol bek transferi için yoğun bir çaba sarfediyor İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Trabzonspor, Napoli forması giyen Portekizli sol bek Mario Rui'yi istiyor.

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    Galatasaray'ın da bu oyuncu için önceden kiralama teklifi yaptığı vurgulandı.

    Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Rui'nin, Napoli ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Bordo-Mavililer'in Napoli ile kiralık görüşmelerini olumlu yada olumsuz bu hafta bitireceği öğrenildi.

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