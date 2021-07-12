Mustafa Denizli: Artık hiçbir darbe başarılı olamaz

HİSLERİMLE KARAR ALMIYORUM

Yerli teknik direktör deyince akla gelen birkaç isimden birisiniz. Başarılı olmanızın sırrı nedir?

Allah'a şükürler olsun bir teknik adamın yaşayabileceği tüm başarıları yaşadım. Teknik direktörlük, yönetme sanatıdır. Takıma ruh katmak için üstüne kafa yorarım. Uykumda bile düşünürüm, strateji çizerim. Futbolcularımın performansını yükseltmek, uyumlu bir takım yaratmak için çeşitli metotlar uyguluyorum. Futbolcularımın beni sevmesini beklemem ama bana inanmalarını beklerim. Hiçbir zaman hislerimle karar veren bir teknik direktör olmadım. Yani beni sevmediğini bile bile çalıştığım futbolcular oldu. Kararlarımı bireyselleştirmeden, takımın yararını gözeterek verdim her zaman.

FUTBOLCU YETİŞTİREMİYORUZ

Teknik direktör yetiştirme konusunda eksikliklerimiz var mı?

Teknik direktörlük usta-çırak ilişkisi gibidir. Usta öğretmez ama çırak öğrenir. Şimdi soruyorlar "Niye teknik direktör yetiştiremiyoruz?" diye. Gözlem yapmaya, kendini geliştirmeye dayalı bir meslek bu. Bunu başarmak için de çok çalışmak ve yetenek gerekiyor. Ben Galatasaray'da teknik direktörümle tartışmam sonrasında bu mesleği seçmeye karar verdim. Hocam Tomislav Ivic'in kararını eleştirdim, ufak bir tartışma yaşadık. Aynı günün akşamı bana "Sen haklıydın" dedi. Ve futbolu bırakıp, onun yardımcısı olmamı istedi. Sonra o ayrıldı. Ben de genç takımın antrenörü olarak devam ettim. Daha sonra Jupp Derwall geldi ve onun yardımcısı oldum. Eleştirel bakacaksın, sorgulayacaksın yoksa başarı da gelmez. Ben de teknik direktör adaylarıyla çalışıyorum. Onların yeni fikirlerle bana gelmelerini ve eleştirilerini çekinmeden bana yapmalarını istiyorum. Şu andaki birçok teknik direktör benim asistanımdı. Devletimiz çok güzel statlar yaptı, futbola çok büyük yatırımlar var. Ama ne yazık ki yeterince futbolcu yetiştiremiyoruz. Altyapıdan futbolcu gelmiyor. Bu hatayı futbolcuda değil kendimizde aramalıyız. Çünkü doğru çalışmaları yapmıyoruz.

O GECE TRT BİNASININ BASILMASINI BALKONUMDAN İZLEDİM

15 Temmuz'un yıldönümü yaklaşıyor. Siz neler söylemek istersiniz?

15 Temmuz'da evimin balkonundaydım. Evimin bir tarafı Ulus TRT'yi görüyor, bir tarafı da köprüyü. O gece TRT binasının basılmasını canlı canlı evimin balkonumdan izledim. TRT'nin üstüne helikopter geldi ve merdiven sarkıtarak indiler binaya. O sırada kulakları patlatırcasına bir uçak sesi duydum. Uçak 15 Temmuz köprüsünün üzerinden denize doğru indi ve sonra da 90 derecelik açıyla havalandı. O kadar ürkütücü bir sahneydi ki hâlâ gözümün önünden gitmiyor. Türkiye'nin beklemediği bir anda böyle alçakça bir darbe girişimiydi. Ben diğer darbeleri de görmüş biri olarak şunu söyleyebilirim ki, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde halka rağmen hiçbir darbe başarılı olamaz. 15 Temmuz'da da halkımız demokrasisine sahip çıktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.