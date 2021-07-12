Süper Lig fikstür çekildi mi? 2021-2022 Süper Lig kura çekimi futbol severler tarafından sık sık sorgulanıyor. Süper Lig fikstür çekildi mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Süper Lig'de sezon öncesi en çok merak edilen konulardan birisi kuşkusuz fikstür çekimi oluyor. Özellikle derbi haftaları futbol severler tarafından sık sık sorgulanıyor. Bu yıl maçların seyircili oynanacağı Süper Lig kura çekimi merakla bekleniyor. Peki; Süper Lig fikstür çekildi mi? Süper Lig ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİLDİ Mİ?
Süper Lig 2021-2022 sezonu için fikstür çekilişi henüz yapılmadı. Yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de fikstür çekiminin 13 Temmuz Salı günü saat 19:00'da yapılacağı belirtildi.
TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.