Galatasaray- Olympiakos maçı ne zaman? Sorusu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda, Olympiakos takımıyla karşılacak Galatasaray'ın kadrosu da belli oldu. Olympiakos'un Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? GS Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!