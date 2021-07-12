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    • Spor
    • 12.07.2021 16:25
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    • 12.07.2021 16:25
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    Galatasaray- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? GS- Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Galatasaray Olympiakos maçı ne zaman? Sorusu spor gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Müsabakaya az bir süre kala maç hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Hazırlık maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu da belli oldu. Bu bağlamda, Galatasaray taraftarı maçın saati, yayıncı kanalı ve tarihi gibi detayları arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Galatasaray- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Galatasaray- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta?

    Galatasaray- Olympiakos maçı ne zaman? Sorusu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda, Olympiakos takımıyla karşılacak Galatasaray'ın kadrosu da belli oldu. Olympiakos'un Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? GS Olympiakos maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    GALATASARAY OLYMPİAKOS HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

    Hazırlık maçı yarın (13 Temmuz) Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve operasyonel süreçleri devam edecek Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.

    GS KADROSU BELLİ OLDU!

    Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

    DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

        SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Türkiye saati ile 21.15'te gerçekleşecek mücadele Olympiakos'un Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak. Hazırlık maçı, D Smart'ta 77. kanal olan Spor Smart'ta naklen yayınlanacak.
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