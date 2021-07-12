İngiltere Preimer Lig takımlarından Norwich City, Ozan Tufan için gelecek

İngiltere Preimer Lig takımlarından Norwich City'nin bu hafta içinde Fenerbahçeli Ozan Tufan için resmi bir teklif gönderebileceği iddia edildi. İngiliz gazeteci Paddy Davitt'in iddiasına göre Norwich City, Skipp'in yerine Andrich, Delaney, Ozan ve O'Brein için karar verme aşamasında. Fotospor. com'un servis ettiği habere göre Norwich'ten ayrılan Olly Skipp'in yerine Ozan Tufan en önemli adaylardan bir tanesi. İngiliz ekib Ozan'ı 2 yıldır takibinde tutuyordu. EURO 2020 sonrasında Ozan Tufan'ın fiyatında artış olmamasını İngiliz kulübünün değerlendirmek istediği ifade ediliyor.
- Spor
- 12.07.2021 Gazete