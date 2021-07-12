Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Yunan makam ve yetkililerinden özür bekliyoruz"







"BU BİR SİYASİ OLAY"

Daha sonra A Spor'a konuşan Burak Elmas, Yunanistan'da karşılaşılan küstah tavrın siyasi bir olay olduğunu belirtti.



Burak Elmas, "Bu siyasi bir olay, Olympiakos tarafı mahcup olduğunu iletti." diye konuştu.