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    • 12.07.2021 22:20
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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Yunan makam ve yetkililerinden özür bekliyoruz"

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Yunanistan'ın havalimanında sarı kırmızılı kafileye uyguladığı küstah ve saygısız tutuma sert tepki gösterdi. Elmas, "Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Yunan makam ve yetkililerinden özür bekliyoruz

    Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, Atina Havalimanı'nda Yunan yetkililerin kötü ve çirkin muamelesiyle karşı karşıya kaldı.


    Sarı-kırmızılı kafile, yaşanan olayların ardından bir karar alarak İstanbul'a geri dönmeye karar verdi.




    Yaşanan olayların ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaşananların ardından Twitter'dan açıklama yayınladı.

    "ÜLKEMİZ ADINA ÖZÜR BEKLİYORUZ"
    Elmas, "Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.




    "BU BİR SİYASİ OLAY"
    Daha sonra A Spor'a konuşan Burak Elmas, Yunanistan'da karşılaşılan küstah tavrın siyasi bir olay olduğunu belirtti.

    Burak Elmas, "Bu siyasi bir olay, Olympiakos tarafı mahcup olduğunu iletti." diye konuştu.
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    Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Yunan makam ve yetkililerinden özür bekliyoruz"