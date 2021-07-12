Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Yunan makam ve yetkililerinden özür bekliyoruz"

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, Atina Havalimanı'nda Yunan yetkililerin kötü ve çirkin muamelesiyle karşı karşıya kaldı.
Sarı-kırmızılı kafile, yaşanan olayların ardından bir karar alarak İstanbul'a geri dönmeye karar verdi.
Yaşanan olayların ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaşananların ardından Twitter'dan açıklama yayınladı.
"ÜLKEMİZ ADINA ÖZÜR BEKLİYORUZ"
Elmas, "Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.