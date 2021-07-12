Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Bünyamin Balcı için ilk teklif yapıldı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve yönetimin henüz yeni kontrat için masaya oturmadığı Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek arayışları başladı. Sarı-Lacivertliler bu doğrultuda rotasını Süper Lig'e kırdı.
BALCI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Transferde tıpkı Attila Szalai ve Osayi-Samuel gibi genç ve potansiyelli oyunculara yönelen Fenerbahçe, bu doğrultuda sağ bek mevkisi için Antalyaspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Bünyamin Balcı için harekete geçti.
Ümit Milli Takım forması da giyen genç sağ bek için Fenerbahçe yönetiminin, Antalyaspor ile ilk teması kurduğu ve bu transferin para+takasta futbolcu formülü ile çözülmek istenildiği öğrenildi.