Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Bünyamin Balcı için ilk teklif yapıldı

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Antalyaspor altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 3 milyon 400 bin Euro olan 21 yaşındaki Bünyamin Balcı, şu ana kadar Süper Lig'de 51 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atıp, 3 asist yaptı.

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