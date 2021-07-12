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    • 12.07.2021 14:11
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    • 12.07.2021 14:26
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    Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi! Bünyamin Balcı için ilk teklif yapıldı

    Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından sağ bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe Antalyaspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Bünyamin Balcı'yı transfer etmek için harekete geçti.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    F.Bahçe'den sağ bek hamlesi! Gönül'ün yerini alacak

    Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve yönetimin henüz yeni kontrat için masaya oturmadığı Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek arayışları başladı. Sarı-Lacivertliler bu doğrultuda rotasını Süper Lig'e kırdı.



    BALCI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
    Transferde tıpkı Attila Szalai ve Osayi-Samuel gibi genç ve potansiyelli oyunculara yönelen Fenerbahçe, bu doğrultuda sağ bek mevkisi için Antalyaspor'un 21 yaşındaki oyuncusu Bünyamin Balcı için harekete geçti.

    Ümit Milli Takım forması da giyen genç sağ bek için Fenerbahçe yönetiminin, Antalyaspor ile ilk teması kurduğu ve bu transferin para+takasta futbolcu formülü ile çözülmek istenildiği öğrenildi.

        Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a Bünyamin'e karşılık takasta önermeyi düşündüğü isimlerden birinin takımın Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam olduğu iddia edildi.

        Antalyaspor'un ise Bünyamin için şimdilik takas konusuna sıcak bakmadığı ve kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı belirtildi. İki takım arasında pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.


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        Antalyaspor altyapısından yetişen ve güncel piyasa değeri 3 milyon 400 bin Euro olan 21 yaşındaki Bünyamin Balcı, şu ana kadar Süper Lig'de 51 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atıp, 3 asist yaptı.

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