F1 biletleri satışta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

INTERCITY İstanbul Park'ta 1-3 Ekim tarihleri'nde düzenlenecek Formula 1 yarışının biletleri bugün saat 12.30'da satışa sunuluyor. En ucuz bilet 300 TL, en pahalı bile ise 3 bin 300 TL.
KARAGÜMRÜK'E TAKVİYE
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Samed Onur'u transfer etti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımının altyapısında yetişti.
BURSA'DA HOCA SAKATLANDI
Bursaspor'da Afyon kampı devam ediyor. eknik Direktör Mustafa Er, bir pozisyonda sakatlık yaşadı ve kendisine saha içinde müdahale yapıldı.