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    F1 biletleri satışta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    INTERCITY İstanbul Park'ta 1-3 Ekim tarihleri'nde düzenlenecek Formula 1 yarışının biletleri bugün saat 12.30'da satışa sunuluyor. En ucuz bilet 300 TL, en pahalı bile ise 3 bin 300 TL.

    F1 biletleri satışta

    INTERCITY İstanbul Park'ta 1-3 Ekim tarihleri'nde düzenlenecek Formula 1 yarışının biletleri bugün saat 12.30'da satışa sunuluyor. En ucuz bilet 300 TL, en pahalı bile ise 3 bin 300 TL.

    KARAGÜMRÜK'E TAKVİYE
    Süper     Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Samed Onur'u transfer etti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Onur, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımının altyapısında yetişti.

    BURSA'DA HOCA SAKATLANDI
    Bursaspor'da     Afyon kampı devam ediyor. eknik Direktör Mustafa Er, bir pozisyonda sakatlık yaşadı ve kendisine saha içinde müdahale yapıldı.

        CALEB EKUBAN'A RESMİ TEKLİF YOK
        Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban için Bordo-Mavili kulübe henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi. Ekuban yeni sezon hazırlıkları için henüz takıma katılmadı.

        ALİOSKİ İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR
        Trabzon'un sol bek listesinde yer alan Alioski için CSKA Moskova'nın yaptığı teklifin düşük kaldığı öğrenildi. Oyuncunun menajeri ile temaslar sürüyor.

        ŞAMPİYON DJOKOVİC
        Wimbledon tenis turnuvasında tek erkeklerde şampiyon Novak Djokovic... Dün oynanan finalde İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-7, 6-4, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Novak Djokovic, altıncı Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Djokovic böylelikle 20. Grand Slam şampiyonluğunu ilan ederek Roger Federer ve Rafael Nadal'ı yakaladı. Novak, şampiyonluk sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

            GÜVEN YALÇIN GİRESUN'A
            Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından kadroda düşünülmeyen golcü futbolcu Güven Yalçın'a Süper Lig'in yeni takımlarından Giresunspor talip oldu Karadeniz ekibinin önümüzdeki günlerde Kartal'ın kapısını çalması bekleniyor.

            CYLE LARIN'DE MENAJER ÇIKMAZI
            Beşiktaş Larin ile anlaşamadı... Menajeri Nick Mavromaras'ın Ocak ayında başka bir kulübe imza atıp Larin'i sezon sonu bonservissiz başka takıma götüreceği iddia edildi.

            TORUNOĞULLARI DE JONG'U AÇIKLADI
            Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, İspanyol ABC Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Luuk de Jong ile ilgilendiğimiz doğru" dedi.

                ASLAN NON-STOP HAZIRLANIYOR
                Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray bugün 10.30'da yapacağı çalışmanın ardından salı günü oynayacağı Olympiakos hazırlık maçı için 16.30'da Atina'ya gidecek.

                RADAMEL FALCAO PAYLAŞILAMIYOR
                Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti. Radamel Falcao ile ilgili yeni iddia ise Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi ekibi Al İttihad'ın 35 yaşındaki golcü için temaslara başladı. Galatasaray Yönetimi ise 5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan oyuncusuyla yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor. Yönetimin Katar'dan gelen teklifi de değerlendirdiği ve kısa süre içinde karar vereceği bildirildi.

                COPA AMERİCA'DA ZAFER MESSİ'Lİ ARJANTİN'İN
                Cope America finalinde rakibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı. Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.

                    MİLLİ YÜZÜCÜ ASLAN AVRUPA ŞAMPİYONU
                    İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Yiğit Aslan, altın madalyanın sahibi oldu. Yiğit yarışı 7.51.21'lik derecesiyle bitirdi.

                    PSV-G.SARAY MAÇINI HERNANDEZ YÖNETECEK
                    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ıon bu maçına İspanyol hakem atandı. PSVGalatasaray maçında Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçın da hakemiydi.

                    GEDSON'UN GELİŞİ JORGE JESUS'A BAĞLI
                    Galatasaray'da taraftarın merakla beklediği Gedson Fernandes transferindeki belirsizlik sürüyor. Başkan Rui Costa, Gedson'u Jorge Jesus'un deneyeceğini ve kararın ona ait olduğunu G.Scaray'a iletti.

                    5 FUTBOLCU KAMPTAN GÖNDERİLDİ
                    Fenerbahçe'de dün 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.

                    TOPUK YAYLASI'NDA ALİ KOÇ RÜZGARI
                    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç, futbol takımının Topuk Yaylası kampını ziyaret etti. Ali Koç'un Vitor Pereira ile sarılması ve Caner Erkin ile verdiği samimi kare dikkat çekti.

                    İSPANYA'DAN JOSE İDDİASI
                    Beşiktaş                     golcü transferi için görüşmelerini sürdürürken gündeme yeni bir isam daha geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Real Sociedad forması giyen Willian Jose'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 29 yaşındaki Brezilyalı golcünün R.Sociedad ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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                    İmamoğlu'nun 'gariban' dediği esnaf konuştu
                    Haberler Spor F1 biletleri satışta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)