F1 biletleri satışta (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

GEDSON'UN GELİŞİ JORGE JESUS'A BAĞLI

Galatasaray'da taraftarın merakla beklediği Gedson Fernandes transferindeki belirsizlik sürüyor. Başkan Rui Costa, Gedson'u Jorge Jesus'un deneyeceğini ve kararın ona ait olduğunu G.Scaray'a iletti.

5 FUTBOLCU KAMPTAN GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe'de dün 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.

TOPUK YAYLASI'NDA ALİ KOÇ RÜZGARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç, futbol takımının Topuk Yaylası kampını ziyaret etti. Ali Koç'un Vitor Pereira ile sarılması ve Caner Erkin ile verdiği samimi kare dikkat çekti.

İSPANYA'DAN JOSE İDDİASI

Beşiktaş golcü transferi için görüşmelerini sürdürürken gündeme yeni bir isam daha geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Real Sociedad forması giyen Willian Jose'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 29 yaşındaki Brezilyalı golcünün R.Sociedad ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.