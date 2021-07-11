Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları transferi açıkladı: Luuk de Jong ile ilgileniyoruz

Siyah-Beyazlılar'da yıldız transferlere imza atan Erdal Torunoğulları İspanyol basınına "Luuk De Jong ile ilgilendiğimiz doğru. Transferin nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz. Bu bazı şartlara bağlı olacak'' açıklamasını yaptı. Ardından iki alternatif üzerinde daha çalıştıklarını söyledi.