Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları transferi açıkladı: Luuk de Jong ile ilgileniyoruz

Sevilla'da yayın yapan ABC Gazetesi'ne konuşan Torunoğulları, "Luuk de Jong ile ilgileniyoruz" diyerek Hollandalı yıldızla görüştüklerini gizlemedi.
Siyah-Beyazlılar'da yıldız transferlere imza atan Erdal Torunoğulları İspanyol basınına "Luuk De Jong ile ilgilendiğimiz doğru. Transferin nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz. Bu bazı şartlara bağlı olacak'' açıklamasını yaptı. Ardından iki alternatif üzerinde daha çalıştıklarını söyledi.
"RESMİ RAKAMLARA GİRMEK İSTEMİYORUM"
Torunoğulları, "Bonservisini alarak mı, yoksa kiralık olarak mı alacağız belli değil. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda resmi rakamlara girmek istemiyorum" ifadelerini de kullandı.