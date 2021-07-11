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    • 11.07.2021 16:30
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    Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları transferi açıkladı: Luuk de Jong ile ilgileniyoruz

    Beşiktaş golcü transferi için çalışmalarını dört koldan sürdürürken yöneticilerden Erdal Torunoğulları, İspanyol medyasına yaptığı açıklamayla yıldız golcü ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Torunoğulları "Luuk de Jong ile ilgileniyoruz" dedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş'ta Torunoğulları transferi açıkladı

    Sevilla'da yayın yapan ABC Gazetesi'ne konuşan Torunoğulları, "Luuk de Jong ile ilgileniyoruz" diyerek Hollandalı yıldızla görüştüklerini gizlemedi.

    Siyah-Beyazlılar'da yıldız transferlere imza atan Erdal Torunoğulları İspanyol basınına "Luuk De Jong ile ilgilendiğimiz doğru. Transferin nasıl sonuçlanacağını henüz bilmiyoruz. Bu bazı şartlara bağlı olacak'' açıklamasını yaptı. Ardından iki alternatif üzerinde daha çalıştıklarını söyledi.

    "RESMİ RAKAMLARA GİRMEK İSTEMİYORUM"
    Torunoğulları, "Bonservisini alarak mı, yoksa kiralık olarak mı alacağız belli değil. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda resmi rakamlara girmek istemiyorum" ifadelerini de kullandı.

        2019 yılında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya transfer olan 30 yaşındaki santrforun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
        Menajeri Louis Laros, yıldız golcü için kulüp arayışında. Beşiktaş dışında PSV Eindhoven da onun transferiyle ilgileniyor. Ancak Hollanda kulübü şu anda tecrübeli golcüyü ekonomik açıdan tatmin etmiş değil.

        Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro alan Luuk de Jong, 38 kez Hollanda Milli Takım forması giydi ve 8 gole imza attı.
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