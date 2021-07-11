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    • 11.07.2021 13:38
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    Sarı Lacivertliler'de Niang çıkmazı! Porto'yu mu seçecek Fenerbahçe'yi mi?

    Fenerbahçe yeni sezon öncesinde golcü arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Fenerbahçe'nin transfer sessizliğini bozan yeni sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı Lacivertliler'in transfer listesine Rennes'den M'Baye Niang girdi. Ancak yıldız futbolcunun talibi sadece Fenerbahçe değil. Portekiz’in dev kulübü Porto da Senegalli yıldızla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Sarı-Lacivertliler, Fransız kulübünü kiralama konusunda anlaşma sağlarsa Niang için Türkiye yolu açılmış olacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Sarı Lacivertliler'de Niang çıkmazı!

    Fenerbahçe yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdürüyor. Transferde şimdiye kadar sessiz kalan Sarı-Lacivertliler için gündeme sürpriz bir isim geldi…

    Sarı-Lacivertiller, Rennes'den ayrılması beklenen Senegalli golcü M'Baye Niang ile ilgileniyor. Ancak yıldız golcünün talibi sadece Fenerbahçe değil…
    Fenerbahçe'nin dışında Portekiz'in dev kulübü Porto da Senegalli yıldızla ilgili gelişmeleri yakıdan takip ediyor.

    Fransız kulübü Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio, M'Baye Niang'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle takımdan gönderilmesini rapor etti.
    Rennes, M'Baye'yi satış listesine koydu. 5 milyon Euro'ya satışına izin verecekler.

        Fenerbahçe oyuncuyu kiralamak istiyor. Porto ise bonservisiyle kadrosuna katmanın peşinde…Sarı-Lacivertliler, Fransız kulübünü opsiyonlu kiralama konusunda ikna ederse Niang için Türkiye yolu açılacak. Görüşmelerin önümüzdeki hafta da hararetli bir şekilde devam etmesi bekleniyor.



        Niang'ı Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da kadrosunda görmeyi çok istiyor. Yönetimin bu yüzden çalışmalarına ağırlık verdiği öğrenildi.
        M'Baye Niang, 2019 yılından beri Rennes'de forma giyiyor ve güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. 26 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Ahli'ye kiralanmıştı. Kariyerinde 288 maça çıkan Senegalli golcü 63 gol ve 31 asiste imza attı.
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