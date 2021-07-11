Sarı Lacivertliler'de Niang çıkmazı! Porto'yu mu seçecek Fenerbahçe'yi mi?





Niang'ı Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira da kadrosunda görmeyi çok istiyor. Yönetimin bu yüzden çalışmalarına ağırlık verdiği öğrenildi.

M'Baye Niang, 2019 yılından beri Rennes'de forma giyiyor ve güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. 26 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Ahli'ye kiralanmıştı. Kariyerinde 288 maça çıkan Senegalli golcü 63 gol ve 31 asiste imza attı.