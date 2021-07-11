Sarı Lacivertliler'de Niang çıkmazı! Porto'yu mu seçecek Fenerbahçe'yi mi?

Fenerbahçe yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdürüyor. Transferde şimdiye kadar sessiz kalan Sarı-Lacivertliler için gündeme sürpriz bir isim geldi…
Sarı-Lacivertiller, Rennes'den ayrılması beklenen Senegalli golcü M'Baye Niang ile ilgileniyor. Ancak yıldız golcünün talibi sadece Fenerbahçe değil…
Fenerbahçe'nin dışında Portekiz'in dev kulübü Porto da Senegalli yıldızla ilgili gelişmeleri yakıdan takip ediyor.
Fransız kulübü Rennes'in teknik direktörü Bruno Genesio, M'Baye Niang'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle takımdan gönderilmesini rapor etti.
Rennes, M'Baye'yi satış listesine koydu. 5 milyon Euro'ya satışına izin verecekler.