660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri son dakika sonuçları!

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri son gün müsakabası bugün gerçekleştiriliyor. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen güreşlere 1 yıllık aranın ardından geri dönüldü. Peki, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2021? İşte detaylar!
KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI KİM OLDU 2021?
2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan henüz belli olmadı.
Organizasyonun son gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıkan pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu. Deste ve küçük orta boylarındaki güreşlerle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek.
Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun öğleden sonra er meydanına çıkacak. Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.
660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu.
2021 KIRKPINAR HANGİ KANALDA?
2021 Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.
11 Temmuz Pazar
12:30
Çeyrek Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
14:00
Yarı Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
15:00
Ağalık İhalesi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
17:00
Final
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye