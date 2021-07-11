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    • 11.07.2021 12:46
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    • 11.07.2021 12:47
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    660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri son dakika sonuçları!

    660. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşleri başpehlivan kim oldu? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Edirne'de düzenlenen 2021 Kırkpınar güreşleri için geri sayım sona erdi ve bugün son gün final müsabakaları başladı. Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun oldu. Peki, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2021? İşte detaylar! İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu 2021?

    660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri son gün müsakabası bugün gerçekleştiriliyor. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen güreşlere 1 yıllık aranın ardından geri dönüldü. Peki, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan kim oldu 2021? İşte detaylar!

    KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI KİM OLDU 2021?

    2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan henüz belli olmadı.

    Organizasyonun son gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıkan pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu. Deste ve küçük orta boylarındaki güreşlerle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek.

    Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun öğleden sonra er meydanına çıkacak. Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.

    660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim oldu.

    2021 KIRKPINAR HANGİ KANALDA?

    2021 Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.

    11 Temmuz Pazar
    12:30
    Çeyrek Final
    Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    DMAX Türkiye

    14:00
    Yarı Final
    Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    DMAX Türkiye

    15:00
    Ağalık İhalesi
    Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    DMAX Türkiye

    17:00
    Final
    Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    DMAX Türkiye

        FİNALE ÇIKMADA KURA ÇOK ÖNEMLİ

        42. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak altın kemeri kazanan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Kırkpınar'ın büyük bir heyecanla beklendiğini ifade etti.

        "Yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'a katılacak tüm pehlivanlara başarı dileyen Şimşek, 2015 ve 2018 yıllarında başpehlivan olan Orhan Okulu'nun güreşlere en hazır pehlivan olarak gözüktüğünü dile getirdi.

        Kırkpınar öncesi yapılan Kumluca ve Çalı Güreşleri'ni Okulu'nun kazandığını anımsatan Kenan Şimşek, "Yapılan güreşlerde gördüğüm kadarıyla Ali Gürbüz hazır değil. Hazırlanamamıştı, şu anda toparladı mı bilmiyorum. Orhan Okulu en iyi durumda, hazır. Tabi güreş bu, 'şu olur' diyebilme şansımız yok. Kurada kimin kime düşeceği önemli." dedi.

        Şimşek, başpehlivanlık güreşlerinde birinci olmak için büyük mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

        Kura şansının önemine dikkat çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Hangi turda kim kiminle karışılacak önemli. İki iyi adam üçüncü ve dördüncü turda birbirine düşerse ondan galip çıkan daha sonraki turlar için yorgun kalacağından zorlanır. Toparlanması biraz zor olur. Ancak genel olarak baktığımızda Orhan Okulu biraz daha iyi gibi gözüküyor. Finale çıkmada kura çok önemli. Final yolunda biraz zayıf adamlara düşersin, rakibin iki zorlu rakibe düştüğünde yense bile yorulur. Güreş uzun soluklu bir maraton. Bir saatten sonra puanlamada, puan alınana kadar önü açık. Bu sıcakta bir saat yapılan güreş ve puanlamadan sonra yenen pehlivanın hayrı kalmaz. Ondan sonra iddialı rakibiyle eşleştiğinde rakibi avantajlı olur."
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