660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı kim oldu? 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri son dakika sonuçları!

FİNALE ÇIKMADA KURA ÇOK ÖNEMLİ

42. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak altın kemeri kazanan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Kırkpınar'ın büyük bir heyecanla beklendiğini ifade etti.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" Kırkpınar'a katılacak tüm pehlivanlara başarı dileyen Şimşek, 2015 ve 2018 yıllarında başpehlivan olan Orhan Okulu'nun güreşlere en hazır pehlivan olarak gözüktüğünü dile getirdi.

Kırkpınar öncesi yapılan Kumluca ve Çalı Güreşleri'ni Okulu'nun kazandığını anımsatan Kenan Şimşek, "Yapılan güreşlerde gördüğüm kadarıyla Ali Gürbüz hazır değil. Hazırlanamamıştı, şu anda toparladı mı bilmiyorum. Orhan Okulu en iyi durumda, hazır. Tabi güreş bu, 'şu olur' diyebilme şansımız yok. Kurada kimin kime düşeceği önemli." dedi.

Şimşek, başpehlivanlık güreşlerinde birinci olmak için büyük mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kura şansının önemine dikkat çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Hangi turda kim kiminle karışılacak önemli. İki iyi adam üçüncü ve dördüncü turda birbirine düşerse ondan galip çıkan daha sonraki turlar için yorgun kalacağından zorlanır. Toparlanması biraz zor olur. Ancak genel olarak baktığımızda Orhan Okulu biraz daha iyi gibi gözüküyor. Finale çıkmada kura çok önemli. Final yolunda biraz zayıf adamlara düşersin, rakibin iki zorlu rakibe düştüğünde yense bile yorulur. Güreş uzun soluklu bir maraton. Bir saatten sonra puanlamada, puan alınana kadar önü açık. Bu sıcakta bir saat yapılan güreş ve puanlamadan sonra yenen pehlivanın hayrı kalmaz. Ondan sonra iddialı rakibiyle eşleştiğinde rakibi avantajlı olur."