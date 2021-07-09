Galatasaray'dan 10 numara hamle! Stanciu için seferberlik

Galatasaray transfer hedeflerinden biri olan Nicolae Stanciu'yu bitirmek için büyük bir çaba harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen yıldızla her konuda anlaşmış durumda. Yönetimin, Romanya futbolunun efsanesi olan Gheorghe Hagi'yi de transferde devreye soktuğu ve Stanciu'nun ikna edilmesinde bu hamlenin önemli rol oynadığı öğrenildi.
Galatasaray şimdi 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü olan Slavia Prag ile pazarlıklarını sürdürüyor. Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 7.5 milyon Euro olarak belirlerken, Sarı-Kırmızılılar bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın hedefi, transferi 3.5-4 milyon Euro arasında bir rakama transferi bitirmek.
Bu nedenle yönetim, Slavia Prag ile pazarlıklarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Stanciu'nun da Çek kulübünün yetkilerine takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği ve transferinde kolaylık istediği öğrenildi.