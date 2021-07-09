Galatasaray'dan 10 numara hamle! Stanciu için seferberlik





Galatasaray şimdi 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü olan Slavia Prag ile pazarlıklarını sürdürüyor. Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 7.5 milyon Euro olarak belirlerken, Sarı-Kırmızılılar bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın hedefi, transferi 3.5-4 milyon Euro arasında bir rakama transferi bitirmek.