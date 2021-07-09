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    • 09.07.2021 13:09
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    Galatasaray'dan 10 numara hamle! Stanciu için seferberlik

    Bu sezon hücum hattına 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Nicolae Stanciu'nun transferini bitirmek için şartları zorluyor. Romanya'nın ve Galatasaray'ın futbol efsanesi Hagi'yi de bu transfer için devreye sokan sarı-kırmızılı ekip, Slavia Prag ile masaya oturdu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray'dan 10 numara hamle

    Galatasaray transfer hedeflerinden biri olan Nicolae Stanciu'yu bitirmek için büyük bir çaba harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen yıldızla her konuda anlaşmış durumda. Yönetimin, Romanya futbolunun efsanesi olan Gheorghe Hagi'yi de transferde devreye soktuğu ve Stanciu'nun ikna edilmesinde bu hamlenin önemli rol oynadığı öğrenildi.



    Galatasaray şimdi 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü olan Slavia Prag ile pazarlıklarını sürdürüyor. Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 7.5 milyon Euro olarak belirlerken, Sarı-Kırmızılılar bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın hedefi, transferi 3.5-4 milyon Euro arasında bir rakama transferi bitirmek.



    Bu nedenle yönetim, Slavia Prag ile pazarlıklarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Stanciu'nun da Çek kulübünün yetkilerine takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği ve transferinde kolaylık istediği öğrenildi.



        Unirea alt yapısında futbola başlayan Nicolae Stanciu ardından Vasliu ve Steaua Bükreş formalarını giydi. 2016 yılında 9.7 milyon Euro karşılığında Anderlecht'e transfer olan Rumen yıldız, 2018'de ise Slavia Prag'ın yolunu tuttu.

        Stanciu gösterdiği müthiş performans sonrası 10 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Ahli'ye transfer oldu. Ancak Suudi kulübünde aradığını bulamayınca yeniden Slavia Prag'a döndü.



        Geçen sezon Çek Ligi'nde 30 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Stanciu, Rumen Milli Takımı'nda da 44 karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu rakip ağlara 10 gol bıraktı.

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