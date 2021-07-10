U-19’da son finalist Trabzonspor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig U19 yarı final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor adını finale yazdırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı Muhammet Akpınar ve Mustafa'nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Fenerbahçe 80. dakikada Yiğit Efe ile farkı bire indirse de maçı çevirmeyi başaramadı. Trabzonspor ile Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü finalde karşılaşacak.
MUHAMMET AKPINAR İMZAYI ATTI!
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, 19 yaşındaki genç forveti Muhammet Akpınar ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Akpınar A Takım'da da görev aldı.
FLAVIO'YU DA GÖNDERİYOR!
Trabzonspor, bir türlü verim alamadığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu kiralama kararı aldı. Tecrübli oyuncuyu Süper Lig'den birçok takımın istediği öğrenildi. Ligin yeni takımı Adana Demirspor ve Giresunspor Flavio'nun peşinde olan kulüpler.