U-19’da son finalist Trabzonspor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FORMALARA TAM PUAN

Fenerbahçe'de yeni sponsor Puma ile resmi imzalar atıldı. Ülker Stadı'nda yapılan törende başkan Ali Koç ile Puma yetkilileri hazır bulundu. Törende yeni sezon formaları da ilk kez taraftarla buluştu. 2 forma tanıtıma sunulurken Eylül ayına doğru bir formanın daha yeni sezon koleksiyonuna ekleneceği öğrenildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda yeni sezon formalarına övgü yağdırdı. Anlaşma gereği formaların satış fiyatını PUMA belirledi. Yeni sezon formalarıınn fiyatı 319 TL olarak açıklandı. Bu rakam Galatasaray ve Beşiktaş forma satış fiyatının altında kaldı. Sarı- Lacivertli taraftarlar gerek Fenerium gerekse de internet üzerinden formalara büyük ilgi gösteriyor.