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    U-19’da son finalist Trabzonspor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig U19 yarı final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor adını finale yazdırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı Muhammet Akpınar ve Mustafa'nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Fenerbahçe 80. dakikada Yiğit Efe ile farkı bire indirse de maçı çevirmeyi başaramadı. Trabzonspor ile Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü finalde karşılaşacak.

    U-19’da son finalist Trabzonspor

    Süper Lig U19 yarı final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor adını finale yazdırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın finaldeki rakibi oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı Muhammet Akpınar ve Mustafa'nın golleriyle 2-0 önde kapattı. Fenerbahçe 80. dakikada Yiğit Efe ile farkı bire indirse de maçı çevirmeyi başaramadı. Trabzonspor ile Galatasaray, 13 Temmuz Salı günü finalde karşılaşacak.

    MUHAMMET AKPINAR İMZAYI ATTI!
    Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, 19 yaşındaki genç forveti Muhammet Akpınar ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Akpınar A Takım'da da görev aldı.

    FLAVIO'YU DA GÖNDERİYOR!
    Trabzonspor, bir türlü verim alamadığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'yu kiralama kararı aldı. Tecrübli oyuncuyu Süper Lig'den birçok takımın istediği öğrenildi. Ligin yeni takımı Adana Demirspor ve Giresunspor Flavio'nun peşinde olan kulüpler.

        ABDURRAHİM DURSUN BOLUSPOR'DA
        Trabzonspor         teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği sol bek Abdurrahim Dursun'u Boluspor'a kiraladı. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon da Bandırmaspor'da kiralık olarak oynamıştı.

        YUSUF SARI MASKEYLE ÇALIŞIYOR
        Trazon'da         geçtiğimiz aylarda burun ameliyatı geçiren Yusuf Sarı çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'nın genç yıldızı ameliyat nedeniyle antrenmanlara yüzüne uygun bir maskeyle çıkıyor.

        RİVA KAMPINDA KIRAN KIRANA!
        Trabzonspor yeni sezon çalışmalarını İstanbul Riva'da bulunan TFF tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda oyuncuların sertliği dikkat çekiyor. Yeni transferlerin takıma hemen adapte olması dikkat çekti.

            FORMALARA TAM PUAN
            Fenerbahçe'de yeni sponsor Puma ile resmi imzalar atıldı. Ülker Stadı'nda yapılan törende başkan Ali Koç ile Puma yetkilileri hazır bulundu. Törende yeni sezon formaları da ilk kez taraftarla buluştu. 2 forma tanıtıma sunulurken Eylül ayına doğru bir formanın daha yeni sezon koleksiyonuna ekleneceği öğrenildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda yeni sezon formalarına övgü yağdırdı. Anlaşma gereği formaların satış fiyatını PUMA belirledi. Yeni sezon formalarıınn fiyatı 319 TL olarak açıklandı. Bu rakam Galatasaray ve Beşiktaş forma satış fiyatının altında kaldı. Sarı- Lacivertli taraftarlar gerek Fenerium gerekse de internet üzerinden formalara büyük ilgi gösteriyor.

            ALİ KOÇ: 5 KAT FAZLA KAZANACAĞZ
            Puma ile yapılan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Geçen sezon 100 liraya aldığımız formayı 250'ye satıyorduk. Bu anlaşmada öncekinden 5 kat daha fazla kar ediyoruz" dedi.

            YAYLA'DA HERKES NEFES NEFESE
            Fenerbahçe dünü de çift idman yaparak geçirdi. Topuk Yaylası'ndaki kampta teknik patron Vitor Pereira yaptığı yüklemelerle oyuncularına zor anlar yaşattı. Pereira toplu idmanlarda ise top kaybından sonra baskı yapmaları konusunda oyuncularını sürekli uyardı.

                GİRESUN OKAN KOCUK'U 1 YILLIĞINA KİRALADI
                Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, Galatasaray'ın 26 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk'u 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Yeşil-Beyazlı kulüp Okan'ın transferini, "Kalemizi kapatıyoruz… Süper Lig'e vereceğimiz geçici rahatsızlıktan ötürü şimdiden özür dileriz…" ifadeleriyle duyurdu.

                LİGİN BAŞLAMASI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM
                Adana Demirspor'un yeni transferi Britt Assombalonga, "Taraftarımız için oynayacak olmaktan dolayı sabırsızım. Bir an önce ligin başlamasını istiyorum" dedi.

                PEREZ GİRESUNSPOR'DA
                Giresunspor, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Alexis Perez ile 2 yıllığına anlaştı. Arjantin ekibi Lanus'ta forma giyen savunma oyuncusu, haftaya imza için Türkiye'ye gelecek.

                    GHEZZAL ÇOK YAKIN!
                    Beşiktaş Rachid Ghezzal ile anlaşmaya çok yakın... Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli, oyuncuyla yüz yüze görüşmek için İstanbul'dan ayrıldı. Görüşmeler olumlu bir havada gerçekleşti. İki taraf arasında rakamsal beklentilerde belli bir noktaya gelindi. Kartal, oyuncuyla anlaşmaya çok yakın.

                    BRUMA'NIN MENAJERİ GELİYOR!
                    Beşiktaş'ın                     transfer listesinde yer alan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Hollanda medyasından Eindhovens Dagblad, Beşiktaş'ın PSV'den Bruma'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başladığını yazdı.

                    KADRO İÇİN SON TARİH 15 TEMMUZ!
                    Galatasaray, 21 Temmuz'daki PSV maçı için kadroyu 15 Temmuz gecesi saat 00.00'a kadar UEFA'ya gönderme hakkına sahip. Ayrıca yine PSV maçından 24 saat önce listeye 2 yeni isim bildirme hakkı da kulüplere tanınıyor. Yani PSV maçının kadrosunu bildirmek için önünde 5 günlük bir süre daha bulunuyor.

                        PORTEKİZ'DEN FALCAO İDDİASI
                        G.Saray'daki geleceği belirsiz olan Radamel Falcao için transfer iddiaları arka arkaya geliyor. Önceki gece Kolombiyalı yıldızın bir Katar kulübünden teklif aldığı öne sürülmüştü. Dün ise Portekiz basını, Falcao'nun menajerinin Braga ile görüştüğünü yazdı. A Bola'ya menajer Jorge Mendes, yıldız futbolcuyu Braga'ya önerdi.

                        BARIŞ 5 YILLIK İMZAYI ATTI
                        Burak Elmas döneminin ilk transferi Barış Alper Yılmaz oldu... Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Her iki kanatta da görev yapabilen Barış Alper, "Hayallerim gerçek oldu" açıklamasını yaptı.

                        GALATASARAY'A COSTA MÜJDESİ
                        Benfica'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Başkan Luis Vieira'nın yerine Rui Costa'nın geçeceği belirtildi. Bu gelişme Galatasaray'da sevinçle karşılandı. Rui Costa'nın başkan olmasıyla Gedson transferinin önünün açılması bekleniyor.

                            ŞENOL GÜNEŞ'E TAYLAN CEVABI
                            Şenol Güneş'in Taylan ile ilgili sözlerine G.Saray'dan yanıt geldi. Açıklamada, "Talihsiz sözleri üzülerek dinledik. Taylan, Milli Takım için fedakarlık yapmıştır" ifadesi kullanıldı.

                            ASLAN'A BU KEZ MAN'I YAZDILAR!
                            Rumen basınından G.Saray için flaş bir transfer iddiası geldi. Bazı gazete ve internet sitelerine göre Sarı-Kırmızılılar, Parma forması giyen Dennis Man'la ilgileniyor. Orta alanda ve sağ kanatta görev yapabilen Rumen yıldızla Milan ve Lille'in de ilgilendiği öğrenildi. Man'ın 2025'e kadar sözleşmesi var.
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                            Haberler Spor U-19’da son finalist Trabzonspor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)