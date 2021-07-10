Trabzonspor Brezilyalı yıldıza kancayı attı: Fırtına Dalbert'in peşinde

Trabzon sol bek transferi için yeni bir hamle yaptı. Alioski, Meling, Saracchi, Umut Meraş gibi isimlerle temasa geçen Fırtına'nın son gözdesi ise Inter forması giyen Brezilyalı Dalbert. Trabzonspor, Sambacı yıldız İtalyan ekibine kiralama teklifi yaptı.

2.5 MİLYON EURO VERDİLER

Geçtiğimiz sezonu Rennes'de geçiren Dalbert 2.5 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Trabzonspor'un Alioski için ise imza parasıyla birlikte 2.1 milyon Euro'luk teklifi bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Dalbert geçen sezon Fransa'nın Rennes takımında 18 maçta forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 18 maçta 1 asist üretti. Inter ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.