İngilizler’e ‘süper’ hediye!

EURO 2020'deki dev final öncesi İtalyan basını, İngiltere ile Danimarka arasında oynanan yarı final müsabakasına dair çarpıcı bir iddia ortaya attı. İngiltere'nin kazandığı penaltıyı, 'UEFA'nın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a hediyesi' olarak yorumlayan İtalyanlar, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. La Gazetta dello Sport, "Avrupa Süper Ligi'ni başlamadan durduran İngiltere'ye hediye verildi" yorumunu yaptı.

CEFERİN: BU FORMAT ADİL DEĞİL

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "EURO 2020'nin yeni formatının adil olmadığını düşünüyorum. Bir daha bunu uygulamayacağız. Bazı takımlar 10 bin km, bazı takımlar ise bin km yol kat ediyor. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

YENERSE RESMİ TATİL İLAN EDECEK

İngiltere yarın Wembley Stadı'nda oynanacak Euro 2020 finalinde İtalya'yı yenerse Başbakan Johnson resmi tatil ilan etmeyi planlıyor.

İNGİLTERE'Yİ EVİNDE ÜZECEĞİZ

EURO 2020'de yarın İngiltere ile karşılaşacak İtalya zafere inanıyor. Yıldız oyuncularından İnsigne, "İngiltere'yi evinde üzerek tarihe geçeceğiz" dedi.