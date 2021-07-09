Trabzonspor'a Dalbert transferinde dişli rakip

Sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da taraftarı heyecanlandıran yeni bir gelişme daha yaşandı. Sol bek için Alioski, Meling, Saracchi gibi isimlerle görüşen Bordo Mavililer, son olarak İnter forması giyen Dalbert'e kanca attı.



2017 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusunun bu sezon da kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre Dalbert'i Trabzonspor'un dışında Rus ekibi CSKA Moskova da kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bilindiği gibi Trabzonspor, Makedon sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski transferinde de Rus devi CSKA Moskova ile rekabet halinde.



27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, geçen sezon Fransız temsilcisi Rennes'de kiralık olarak forma giydi. 18 maçta 1 asist üretti. Rennes, Brezilyalı yıldız oyuncu Dalbert için 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Kariyerinde 199 maça çıkan Dalbert, 3 gol atarken 18 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Rennes, Nice, Fiorentina, Guimaraes, Flamengo ve Fluminense gibi takımların formasını giydi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro alan Sambacı yıldız, 2017 yılında Fransız ekibi Nice'ten İnter'e 21 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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