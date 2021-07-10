Galatasaray 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile mücadele edecek. Maçı naklen takip edecek olan taraftarlar ise Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, GS Kasımpaşa maçı saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...
İşte canlı anlatım seçeneği;
Galatasaray Kasımpaşa maçı 10 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele D-Smart'tan naklen yayınlanıyor.
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MAÇIN GOLLERİ
GOL! 14' Brecka
GOL! 18' Ömer Bayram
GOL! 23' Oğulcan Çağlayan
İşte maça dair bilgiler;
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.