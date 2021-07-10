Galatasaray 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile mücadele edecek. Maçı naklen takip edecek olan taraftarlar ise Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, GS Kasımpaşa maçı saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...

İşte canlı anlatım seçeneği;