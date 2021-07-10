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    • 10.07.2021 19:26
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    Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! GS Kasımpaşa maçı saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda?

    Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray hazırlık maçında bu akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi futbolseverler maça dair detayları öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu olurken Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle seçeneği araştırılıyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman? GS Kasımpaşa maçı saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda? İşte mücadeleye dair merak edilenler...

    Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle!

    Galatasaray 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile mücadele edecek. Maçı naklen takip edecek olan taraftarlar ise Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, GS Kasımpaşa maçı saat kaçta, canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    İşte canlı anlatım seçeneği;

    Galatasaray Kasımpaşa maçı 10 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele D-Smart'tan naklen yayınlanıyor.

    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MAÇIN GOLLERİ
    GOL! 14' Brecka
    GOL! 18' Ömer Bayram
    GOL! 23' Oğulcan Çağlayan

    İşte maça dair bilgiler;

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

        Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.

        İLK 11'LER

        Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Ozornwafor, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Arda, Yunus, Kerem, Oğulcan

        2021-2022 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme maçı nedeniyle erken açacak Galatasaray, hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Devler Ligi yolunda 21 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar her geçen gün idman temposunu artırıyor. Fatih Terim'in öğrencileri zorlu mücadele öncesi 2 de hazırlık maçı oynayacak.

            Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Kasımpaşa ve 13 Temmuz Salı günü saat 21.15'te de Yunanistan'da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
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