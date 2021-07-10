İsmail Balaban Kırkpınar’a neden katılmadı? İsmail Balaban Kırkpınar’da neden yok?

İsmail Balaban Kırkpınar'da neden yok? Sarı Fırtına lakaplı güreşçi İsmail Balaban, Survivor 2021 şampiyonu olduktan sonra tüm Türkiye tarafından tanınmıştı. 660. kez yapılan tarihi Kırkpınar güreşlerine katılmayan İsmail Balaban hakkında arama motorlarında araştırma başladı. Peki; İsmail Balaban Kırkpınar'da neden yok? İsmail Balaban Kırkpınar'a neden katılmadı?
İSMAİL BALABAN KIRKPINAR'DA NEDEN YOK?
2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.
İsmail Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl salgından dolayı güreşlerin yapılamadığını, bir yarışma programından teklif gelince yarışmaya katıldığını hatırlattı.
Yarışmaya yağlı güreş camiasını temsil etmek ve yağlı güreşi daha geniş kitlelere ulaştırmak için katıldığını anlatan Balaban, elinden geldiğince güreş camiasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını anlattı.