Beşiktaş'ın ABD'li yıldızı Tyler Boyd'a Portekiz'den talip! Boyd'a yapılan teklif Kartal'ı şoka uğrattı!

2023 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Tyler Boyd, Siyah-Beyazlı kulüpten 1.2 milyon Euro kazanıyor.

Bonservisiyle beraber 2019 yılından bu yana kulüp kasasından 4.8 milyon Euro çıkmasına neden olan Boyd, Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkarken; 4 gol, 1 asist yapmıştı.