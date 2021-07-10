Beşiktaş'ın ABD'li yıldızı Tyler Boyd'a Portekiz'den talip! Boyd'a yapılan teklif Kartal'ı şoka uğrattı!

Beşiktaş'ın ABD'li yıldızı için Portekiz kulübü atağa kalktı... Ancak, yapılan transfer teklifi Siyah-Beyazlı Yönetim'de şaşkınlık yarattı.
Boyd'un eski takımı Vitoria Guimaraes tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. ABD'li oyuncunun yıllık ücretini çok bulan Portekiz ekibi, "Boyd'u 1 yıllığına kiralayalım. Ancak sizden aldığı maaşın yarısını ödeyelim" teklifinde bulundu.
Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi, "Size döneceğiz" yanıtını verdi. Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giymiş ve başarılı olmuştu.