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    • 10.07.2021 14:51
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    Beşiktaş'ın ABD'li yıldızı Tyler Boyd'a Portekiz'den talip! Boyd'a yapılan teklif Kartal'ı şoka uğrattı!

    Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş'ın ABD'li genç yıldızı Tyler Boyd için Portekiz kulübü harekete geçti. Boyd’un eski takımı Vitoria Guimaraes tecrübeli oyuncu için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. ABD’li oyuncunun yıllık ücretini çok bulan Portekiz ekibi, “Boyd’u 1 yıllığına kiralayalım. Ancak sizden aldığı maaşın yarısını ödeyelim” teklifinde bulundu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Beşiktaş'ın ABD'li yıldızı için Portekiz kulübü atağa kalktı... Ancak, yapılan transfer teklifi Siyah-Beyazlı Yönetim'de şaşkınlık yarattı.

    Boyd'un eski takımı Vitoria Guimaraes tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. ABD'li oyuncunun yıllık ücretini çok bulan Portekiz ekibi, "Boyd'u 1 yıllığına kiralayalım. Ancak sizden aldığı maaşın yarısını ödeyelim" teklifinde bulundu.

    Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi, "Size döneceğiz" yanıtını verdi. Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giymiş ve başarılı olmuştu.

        2023 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Tyler Boyd, Siyah-Beyazlı kulüpten 1.2 milyon Euro kazanıyor.

        Bonservisiyle beraber 2019 yılından bu yana kulüp kasasından 4.8 milyon Euro çıkmasına neden olan Boyd, Beşiktaş formasıyla 34 maça çıkarken; 4 gol, 1 asist yapmıştı.

        26 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu bu sezon da Beşiktaş'ta kadroda düşünülmüyor. Kara Kartal, oyuncuyu elden çıkartarak harcama limitlerinde yer açmak istiyor.

        Ancak şimdiye kadar gelen teklifler Siyah-Beyazlılar'ı tatmin etmiş değil. Beşiktaş'ın Süper Lig'den oyuncusuna gelecek teklifleri beklediği öğrenildi.

        Ülkemizde Ankaragücü forması da giyen Boyd, 2019 yılında Vitoria Guimaraes'ten Beşiktaş'a 2.4 milyon Euro'ya transfer oldu.

        Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Tyler Boyd, kariyerinde247 maça çıkarken 52 gol attı ve 25 asist yaptı.
            Beşiktaş'ın ABD'li yıldızına Portekiz'den ilginç teklif!
            Haberler Spor Beşiktaş'ın ABD'li yıldızı Tyler Boyd'a Portekiz'den talip! Boyd'a yapılan teklif Kartal'ı şoka uğrattı!