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    • 10.07.2021 13:07
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    Beşiktaş Diego Costa konusunda bitirici hamleyi yapmaya hazırlanıyor

    Aboubakar ve Cenk Tosun’la yollarını ayırdıktan sonra forvet transferi için düğmeye basan Beşiktaş artık son düzlüğe girdi. Kadrosunu 2 golcüyle takviye etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, uzun süredir pazarlık masasında olduğu Diego Costa konusunda bitirici hamleyi yapmaya hazırlanıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Beşiktaş bombayı patlatıyor

    Yapılan sıkı pazarlıklar sonrasında İspanyol forvetin garanti ücret talebini 4 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, imza parası talebini de 2.5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya çeken Beşiktaş son teklifini iletti. Siyah-Beyazlılar, Costa'nın menajerine 2.5 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.


    Tarafların önümüzdeki hafta başı son kez görüşeceği ve artık transfere olumlu-olumsuz bir nokta konulacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 33 yaşındaki forvet için teklifine zam yapacağı, eğer karşı taraftan da bir indirim gelirse anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.


    Hem Beşiktaş'ın hem de Diego Costa'nın transfer konusunda gösterdiği istekten dolayı anlaşmanın sağlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ocak ayından bu yana boşta olan tecrübeli yıldız son olarak Atletico Madrid formasını giydi.


        Profesyonel kariyerinde 476 maçta oynayan Diego Costa 181 gol atarken 71 de asist yaptı. Brezilya asıllı olmasına rağmen İspanyol Milli Takımı'nı tercih eden yıldız futbolcu, milli forma ile 24 maçta 10 kez ağları havalandırdı.

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