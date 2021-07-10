Beşiktaş Diego Costa konusunda bitirici hamleyi yapmaya hazırlanıyor

Yapılan sıkı pazarlıklar sonrasında İspanyol forvetin garanti ücret talebini 4 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, imza parası talebini de 2.5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya çeken Beşiktaş son teklifini iletti. Siyah-Beyazlılar, Costa'nın menajerine 2.5 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.