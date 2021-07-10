Beşiktaş Diego Costa konusunda bitirici hamleyi yapmaya hazırlanıyor

Yapılan sıkı pazarlıklar sonrasında İspanyol forvetin garanti ücret talebini 4 milyon Euro'dan 3 milyon Euro'ya, imza parası talebini de 2.5 milyon Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya çeken Beşiktaş son teklifini iletti. Siyah-Beyazlılar, Costa'nın menajerine 2.5 milyon Euro maaş, 1.5 milyon Euro imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme önerdi.
Tarafların önümüzdeki hafta başı son kez görüşeceği ve artık transfere olumlu-olumsuz bir nokta konulacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 33 yaşındaki forvet için teklifine zam yapacağı, eğer karşı taraftan da bir indirim gelirse anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi.
Hem Beşiktaş'ın hem de Diego Costa'nın transfer konusunda gösterdiği istekten dolayı anlaşmanın sağlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ocak ayından bu yana boşta olan tecrübeli yıldız son olarak Atletico Madrid formasını giydi.