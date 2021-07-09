Fenerbahçe yeni formaları 2021-2022! Fenerbahçe forma fiyatları ne kadar olacak?

Fenerbahçe yeni formaları 2021-2022! Fenerbahçe forma fiyatları merak edilen konulardan birisi oldu. Fenerbahçe forma fiyatları ne kadar sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Fenerbahçe yeni sezon formaları tanıtıma çıkarılıyor. Fenerbahçe forma tanıtımının düzenlenmesiyle birlikte işte Fenerbahçe yeni formaları!
FENERBAHÇE YENİ FORMALARI!
Fenerbahçe'nin yeni formaları henüz tanıtılmadı. Fenerbahçe forma fiyatları ve formaların modelleri tanıtımla birlikte duyurulacak.
İMZALAR ATILACAK!
Yeni sponsor Puma ile bugün resmi imzalar atılacak. Ülker Stadı'nda saat 14.00'teki törende başkan Ali Koç ile Puma yetkilileri hazır bulunacak. Törende yeni sezon formaları da ilk kez taraftarla buluşacak.
Formaların ilk üretim örnekleri başkan Ali Koç imzalı olarak "www.matchwornshirt.com" sitesinde açık artırma ile satışa sunulacak.