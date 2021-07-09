Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Fenerbahçe formasında dikkat çeken Atatürk ve yıldız detayı

"FORMALARDA YILDIZ YOK"

Daha önce açıkladığımız gibi formalarımızda yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız değil. 28 şampiyonluk için yaptığımız başvuruda da bildirdiğimiz gibi bizim derdimiz yıldızla, parayla değil, hakkımızın verilmesiyle. Ticari açıdan da yaptığımız anlaşmanın faydası geçmiş anlaşmalarımıza göre daha iyi. Puma Fenerbahçe'ye özel bir seri de yapacak. İki senelik anlaşmayı sağlıklı görüyorum. Hem bizim onları tanımamız için hem de onların bizi tanıması açısından iki senelik içbirliğini faydalı görüyorum. PUMA bu işbirliğinden fayda sağlayacaktır ve Türkiye'de büyüyecektir. Artık forma işi eskisi gibi değil. Şu anda global markalar gelecek sezonun formalarını bile hazırlıyorlar. Bizim sonraki sezonun tasarımı da hazır.

"FORMALARIMIZ SIZDI MAALESEF"

Daha önce 19 Temmuz'da formalarımızı tanıtırdık ama bunun bir anlamı kalmadı, formalarımız sızdı. PUMA'nın yerinde olsam reklam ajansımı değiştiririm. Bu işler bizim ülkemizde gizli tutulamıyor ne yazık ki. Formalardan çok mutluyuz. Bugün saat 15:00'dan itibaren hem online, hem de mağazalarımızda formalarımız satışa çıkacak. Umarım formalar bize şans getirir. Hayırlı uğurlu olsun.

ÇUBUKLU'NUN ARKASINDA MEŞE VE ATATÜRK DETAYI

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, Fenerbahçe'nin formalarındaki detaylar hakkında bilgiler verdi: Çubuklu formanın arkasındaki konseptte, logodaki meşe ağacımızı kullandık. Taraftar için takımın gücünü sembolize ediyor. Dış saha formasında bir çok kuralı kırdık. Bu tasarımda sokakta giyilebilecek, modayı yansıtan ve aynı zamanda stadyumda da giyilebilen bir forma istedik. Ali Bey'e de bunun için teşekkür ederiz. Yine çok önemli bir tasarım unsuru da iç saha formasının arka tarafta boyun kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Bu da dünyada çok nadir.