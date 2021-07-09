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    • 09.07.2021 19:21
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    Milli atlet Tuğba Danışmaz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu!

    Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı. 1997'den bu yana yapılan şampiyonada Tuğba'nın bu altını, Türkiye'nin saha içi yarışmalarında kadınlarda elde ettiği ilk şampiyonluk oldu.

    Mili atlet Avrupa şampiyonu oldu!

    Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

    Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen organizasyonda kadınlar üç adım atlama finali yapıldı.

    TÜRKİYE REKORUNU YENİLEDİ
    Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,09 metre ile Türkiye rekorunu yenileyerek Avrupa şampiyonu oldu.

    İLK ŞAMPİYONLUK
    Tuğba, iki yıl önce aynı şampiyonada aldığı gümüş madalyadan sonra bu kez de altın madalya elde ederek bir ilke imza attı. 1997'den bu yana yapılan şampiyonada Tuğba'nın bu altını, Türkiye'nin saha içi yarışmalarında kadınlarda elde ettiği ilk şampiyonluk oldu.

    Kadınlar üç adım atlamada Yunanistan'dan Spyridoula Karydi gümüş, Letonya'dan Ruta Kate Lasmane bronz madalya elde etti.

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