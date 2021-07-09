Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.07.2021 19:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 19:46
    ABONE OL

    EURO 2020 finali ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 finali nerede, hangi ülkede, hangi stadyumda oynanacak?

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) final için heyecan doruklara ulaştı. Bu hafta yarı finalde İtalya-İspanya ve İngiltere-Danimarka karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmalardan galip olarak ayrılan İtalya ve İngiltere finale adını yazdırdı. Gözler bu gelişmelerin ardından ardından final tarihe çevrildi. Peki, EURO 2020 finali ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 finali nerede, hangi ülkede, hangi stadyumda oynanacak? İşte mücadeleye dair merak edilenler...

    EURO 2020 finali ne zaman, saat kaçta?

    EURO 2020'de bu hafta oynanan yarı final maçlarının ardından finale yükselen ülkeler belli oldu. Bilindiği üzere yarı finalde İtalya ve İspanya ile İngiltere ve Danimarka karşı karşıya gelmişti. Dün akşam İtalya ve İspanya maçında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya şampiyonanın ilk finalisti oldu. İngiltere rakibi Danimarka'yı uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı. Peki, EURO 2020 finali ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 finali nerede, hangi ülkede, hangi stadyumda oynanacak? İşte son gelişmeler...

    EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

    EURO 2020 koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli şekilde başlamıştı. İngiltere ve İtalya arasında oynanacak EURO 2020 finali 11 Temmuz tarihinde oynanacak.

    İşte finale dair yaşanan son gelişmeler;

    EURO 2020'DE FİNALİN HAKEMİ BELLİ OLDU

    Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere arasında oynanacak final maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

    EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasında 11 Temmuz Pazar günü Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasında 48 yaşındaki Björn Kuipers görev yapacak. Kuipers'in yardımcıları yine Hollanda'dan Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra olacak. Maçın dördüncü hakemi ise İspanyol Carlos Del Cerro Grande.

    Kariyerinde UEFA organizasyonlarında 6 kez final maçında düdük çalan Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde görev yapacak ilk Hollandalı hakem olacak.

    İTALYA'NIN 53 YILLIK HASRETİNİ BİTİRMESİNE SON 1 ADIM

    EURO 2020 Yarı Final karşılaşmasında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya, 1968 yılından bu yana süren Avrupa Şampiyonluk özlemini bitirmek için 11 Temmuz Pazar gününü beklemeye başladı.

        EURO 2020 yarı final mücadelesinde normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta İtalya, İspanya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçın 2'nci yarısında İtalya, 60'ıncı dakikada Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçti. 80'inci dakikada İspanya'da Morata attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca uzatma bölümüne gidildi. 15'er dakikalık 2 uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İtalya, adını finale yazdırdı.

        Roberto Mancini yönetimindeki İtalyanlar, finalde Pazar günü saat 22.00'de İngiltere-Danimarka müsabakasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

        HEDEFE SON BİR ADIM

        Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde İtalya, ilk ve tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde etti. Bu kupayı 53 yıl önce müzesine götüren Gök Mavililer, 1968'te gelen şampiyonluğun ardından 2000 ve 2012 yıllarında da final oynama başarısı gösterdi. İtalyanlar, EURO 2000'de Fransa'ya uzatmalarda 2-1 kaybederek, EURO 2012'de ise İspanya'ya 4-0 mağlup olarak kupayı kazanma fırsatını değerlendirememişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP'li ABB'den bir kalemde 64 milyon lira zarar
        Haberler Spor EURO 2020 finali ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 finali nerede, hangi ülkede, hangi stadyumda oynanacak?