EURO 2020'de bu hafta oynanan yarı final maçlarının ardından finale yükselen ülkeler belli oldu. Bilindiği üzere yarı finalde İtalya ve İspanya ile İngiltere ve Danimarka karşı karşıya gelmişti. Dün akşam İtalya ve İspanya maçında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya şampiyonanın ilk finalisti oldu. İngiltere rakibi Danimarka'yı uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı. Peki, EURO 2020 finali ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 finali nerede, hangi ülkede, hangi stadyumda oynanacak? İşte son gelişmeler...

EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

EURO 2020 koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli şekilde başlamıştı. İngiltere ve İtalya arasında oynanacak EURO 2020 finali 11 Temmuz tarihinde oynanacak.

İşte finale dair yaşanan son gelişmeler;