EURO 2020'de bu hafta oynanan yarı final maçlarının ardından finale yükselen ülkeler belli oldu. Bilindiği üzere yarı finalde İtalya ve İspanya ile İngiltere ve Danimarka karşı karşıya gelmişti. Dün akşam İtalya ve İspanya maçında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya şampiyonanın ilk finalisti oldu. İngiltere rakibi Danimarka'yı uzatmalarda yenerek adını finale yazdırdı. Peki, EURO 2020 finali ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 finali nerede, hangi ülkede, hangi stadyumda oynanacak? İşte son gelişmeler...
EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
EURO 2020 koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli şekilde başlamıştı. İngiltere ve İtalya arasında oynanacak EURO 2020 finali 11 Temmuz tarihinde oynanacak.
İşte finale dair yaşanan son gelişmeler;
EURO 2020'DE FİNALİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere arasında oynanacak final maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.
EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasında 11 Temmuz Pazar günü Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasında 48 yaşındaki Björn Kuipers görev yapacak. Kuipers'in yardımcıları yine Hollanda'dan Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra olacak. Maçın dördüncü hakemi ise İspanyol Carlos Del Cerro Grande.
Kariyerinde UEFA organizasyonlarında 6 kez final maçında düdük çalan Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde görev yapacak ilk Hollandalı hakem olacak.
İTALYA'NIN 53 YILLIK HASRETİNİ BİTİRMESİNE SON 1 ADIM
EURO 2020 Yarı Final karşılaşmasında İspanya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek finale yükselen İtalya, 1968 yılından bu yana süren Avrupa Şampiyonluk özlemini bitirmek için 11 Temmuz Pazar gününü beklemeye başladı.