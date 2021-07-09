Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Sezonu Avrupa karşılaşmalarıyla açacak Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Galatasaray ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Peki; Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Peki; GS Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak hazırlık maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
10 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak mücadele D-Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.