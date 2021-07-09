Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Sezonu Avrupa karşılaşmalarıyla açacak Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Galatasaray ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Peki; Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Peki; GS Kasımpaşa maçı hangi kanalda?