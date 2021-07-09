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    • 09.07.2021 16:54
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    • 09.07.2021 16:54
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    Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda?

    GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında bir diğer Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi ikinci hazırlık maçına çıkacak Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Peki; Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

    GS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Sezonu Avrupa karşılaşmalarıyla açacak Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Galatasaray ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Peki; Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele merakla bekleniyor. Peki; GS Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak hazırlık maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

    10 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak mücadele D-Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ!

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

    Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.

        MAÇLAR D-SMART'TA

        Başkanlığa Burak Elmas'ın getirilmesinden sonra Fatih Terim'le yola devam eden Galatasaray, yeni transferleriyle sezonun perdesini aralıyor.

        Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile İstanbul'da 10 Temmuz Cuma saat 19:00'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda, 13 Temmuz Salı saat 21:15'de ise Olympiakos'la Pire'de Karaiskaki Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki hazırlık maçı da D Smart 77. kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.
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