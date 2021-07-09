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    Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu: TFF'ye 4 maddelik talep listesi iletildi

    Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu... Ağaoğlu "2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, iyimser olma şansımız kalkıyor" şeklinde konuştu. Bu arada Kulüpler Birliği TFF'ye taleplerini ileten bir yazı yazdı

    Kulüpler TFF'ye resti çekti sahaya çıkmayız!

    Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu... Ağaoğlu "2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, iyimser olma şansımız kalkıyor" şeklinde konuştu. Bu arada Kulüpler Birliği TFF'ye taleplerini ileten bir yazı yazdı.

    Yazıda, yayıncı kuruluşun sözleşme şartlarına uymaması, TFF'nin atama ve işleyişinde değişiklik yapılmaması, yabancı sayısı kararından dönülmemesi ve lisans talimatında esneklik sağlanmaması durumunda maçlara çıkmamayı düşündükleri belirtildi.

    AĞAOĞLU DÖNEMİ
    Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, "En sıkıntılı dönemde başkanlık yapan Ahmet Nur Çebi'ye ve bir önceki bakan Ahmet Sepil'e teşekkür ediyorum" dedi.

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    Haberler Spor Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu: TFF'ye 4 maddelik talep listesi iletildi