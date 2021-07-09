Kırkpınar güreşleri DMAX yayın akışı! 11 Temmuz Pazar Kırkpınar canlı yayın nasıl izlenir?

Kırkpınar canlı yayın nasıl izlenir? DMAX yayın akışı 10-11 Temmuz araştırılan konulardan birisi oldu. Bu yıl 660. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşleri Edirne'de düzenleniyor. Pehlivanlar er meydanında ter dökerken, Kırkpınar güreşleri canlı yayın nasıl izlenir sorusuna da güreş izleyicileri yanıt arıyor. İşte, Kırkpınar canlı yayın hakkında merak edilen tüm detaylar!
KIRKPINAR HANGİ KANALDA?
660. kez düzenlenen Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.
DMAX NASIL İZLENİR?
DMAX Frekans Ayarları
Uydu Adı: TÜRKSAT 4A
Alış Frekansı: 12.015 MHZ
Polarizasyon: YATAY (H)
SemboI Hızı: 27.500 MS/S
FEC: 5/6
Hangi Platform - Hangi Kanal
Digiturk: 49. Kanal
Tivibu: 62. Kanal
Dsmart: 46. Kanal / 85. Kanal
Fil Box: 31. Kanal
Kablo Tv: HD:47, SD: 931
Tv Plus: 39. Kanal
Vodatone Tv: 50. kanal