Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta? 2021 Kırkpınar hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta? 2021 Kırkpınar hangi kanalda? Bu yıl 660. kez düzenlenecek dev organizasyonda, Türkiye'nin birçok yerinden gelen güreşçiler er meydanına çıkacak. Tarihi Kırkpınar güreşleri geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yapılamamıştı. Peki; 660. Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Kırkpınar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!
KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu yıl 660.'sı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-11Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Erler meydana ilk olarak 9 Temmuz Cuma günü çıkarken, başpehlivanlık müsabakaları 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.
Başpehlivanlık müsabakalarında 40 dakika boyunca iki rakip birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan galip sayılacak.
2021 KIRKPINAR HANGİ KANALDA?
2021 Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.
Dmax Türkiye Kırkpınar yayın programı:
18:30
Açılış Merasimi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye
10.07.2021
12:30
1.Tur
Kırkpınar Yağlı Güreşleri
DMAX Türkiye