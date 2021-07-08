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    • Spor
    • 08.07.2021 12:03
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    • 08.07.2021 12:03
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    Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta? 2021 Kırkpınar hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    660. Kırkpınar hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl 660. kez düzenlenecek dev organizasyonda pehlivanlar tüm hünerlerini sahnelemek için mücadele edecek. Kısıtlı seyirciyle yapılacak organizasyonda başpehlivana 60 bin lira para verilecek.

    takvim.com.tr
    Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta? 2021 Kırkpınar hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta? 2021 Kırkpınar hangi kanalda? Bu yıl 660. kez düzenlenecek dev organizasyonda, Türkiye'nin birçok yerinden gelen güreşçiler er meydanına çıkacak. Tarihi Kırkpınar güreşleri geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yapılamamıştı. Peki; 660. Kırkpınar güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2021 Kırkpınar hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!

    KIRKPINAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Bu yıl 660.'sı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-11Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Erler meydana ilk olarak 9 Temmuz Cuma günü çıkarken, başpehlivanlık müsabakaları 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

    Başpehlivanlık müsabakalarında 40 dakika boyunca iki rakip birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan galip sayılacak.

    2021 KIRKPINAR HANGİ KANALDA?

    2021 Kırkpınar bu yıl DMAX Türkiye kanalından canlı yayınlanacak.

    Dmax Türkiye Kırkpınar yayın programı:

    18:30
    Açılış Merasimi
    Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    DMAX Türkiye



    10.07.2021
    12:30
    1.Tur
    Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    DMAX Türkiye

        15:002.TurKırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        17:00
        3.Tur
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        11.07.2021
        12:30
        Çeyrek Final
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        14:00
        Yarı Final
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        15:00
        Ağalık İhalesi
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        17:00
        Final
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri
        DMAX Türkiye

        KIRKPINAR SEYİRCİLİ OLACAK MI?

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri, koronavirüs önlemleri altında gerçekleşecek. Alanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tribünlerden koltuklar söküldü. Bununla birlikte, herkesi alana almak mümkün olmasa da güreşler televizyon ekranlarından yayınlanarak güreş severlerin müsabakaları izlemeleri sağlanacak.
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