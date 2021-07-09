Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.07.2021 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 12:13
    ABONE OL

    Gedson Fernandes bilmecesi çözülüyor! Galatasaray'ın elini rahatlatan gelişme

    Devre arası transfer döneminde kiralık olarak Galatasaray'ın kadrosuna katılan şampiyonluk yarışında da büyük katkı sağlayan Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Benfica Başkanı Filipe Vieira'nın gözaltına alınması sonrası başkanlık koltuğuna Rui Costa'nın oturmasıyla rahat bir nefes aldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Gedson Fernandes bilmecesi çözülüyor

    Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı. Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray'ın bu gelişme sonrasında eli kolu bağlandı.



    Ancak Portekiz'den gelen haberler sonrası Sarı-Kırmızılılar derin bir "Oh" çekti. Portekiz ekibinin yeni başkanı Rui Costa oldu. Gedson Fernandes'in geçen sezon Galatasaray'a kiralanmasında başrol oynayan Rui Costa'nın bu sezon için de Aslan'a olumlu dönüş yapması bekleniyor.



    Efsane futbol adamı, futbolculuk döneminde Fatih Terim'in hem Fiorentina'dan hem de Milan'dan öğrencisiydi. Rui Costa'nın başkanlığa getirilmesinden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski öğrencisine tebrik telefonu açtığı öğrenildi. Görüşmede Gedson transferi de gündeme geldi.



        Sarı-Kırmızılılar, Benfica'da yeni başkanın belli olmasından sonra harekete geçecek ve Gedson Fernandes transferini sonlandıracak. Geçtiğimiz sezon Cimbom'da kiralık olarak forma giyen Gedson'un Benfica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



        22 yaşındaki merkez orta saha, geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistle mücadele etti. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 12.5 milyon Euro. Benfica'nın yıldız oyuncusu 2 kez de Portekiz Milli Takım forması giydi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mourinho'nun kaleci transferi sonrası gözler Uğurcan'da
        Haberler Spor Gedson Fernandes bilmecesi çözülüyor! Galatasaray'ın elini rahatlatan gelişme