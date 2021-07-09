Gedson Fernandes bilmecesi çözülüyor! Galatasaray'ın elini rahatlatan gelişme





Ancak Portekiz'den gelen haberler sonrası Sarı-Kırmızılılar derin bir "Oh" çekti. Portekiz ekibinin yeni başkanı Rui Costa oldu. Gedson Fernandes'in geçen sezon Galatasaray'a kiralanmasında başrol oynayan Rui Costa'nın bu sezon için de Aslan'a olumlu dönüş yapması bekleniyor.