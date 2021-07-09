Gedson Fernandes bilmecesi çözülüyor! Galatasaray'ın elini rahatlatan gelişme

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı. Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak isteyen Galatasaray'ın bu gelişme sonrasında eli kolu bağlandı.
Ancak Portekiz'den gelen haberler sonrası Sarı-Kırmızılılar derin bir "Oh" çekti. Portekiz ekibinin yeni başkanı Rui Costa oldu. Gedson Fernandes'in geçen sezon Galatasaray'a kiralanmasında başrol oynayan Rui Costa'nın bu sezon için de Aslan'a olumlu dönüş yapması bekleniyor.
Efsane futbol adamı, futbolculuk döneminde Fatih Terim'in hem Fiorentina'dan hem de Milan'dan öğrencisiydi. Rui Costa'nın başkanlığa getirilmesinden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski öğrencisine tebrik telefonu açtığı öğrenildi. Görüşmede Gedson transferi de gündeme geldi.