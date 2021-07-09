21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın PSV karşılaşması için UEFA'ya vereceği kadro konusunda bir süredir bilgi kirliliği yaşanıyordu. Bu konudaki tüm soru işaretlerini takvim.com.tr ortadan kaldırıyor.



Galatasaray'ın daha önce iddia edildiği gibi 7 Temmuz'da UEFA'ya kadro gönderdiği bilgisi kesinlikle yanlış. Sarı-Kırmızılılar, PSV maçı için kadroyu 15 Temmuz gecesi saat 00.00'a kadar UEFA'ya gönderme hakkına sahip. Ayrıca yine PSV maçından 24 saat önce listeye 2 yeni isim bildirme hakkı da kulüplere tanınıyor.



Dolayısıyla Galatasaray transferde beklenen adımları henüz atamasa da PSV maçının kadrosunu bildirmek için önünde 6 günlük bir süre daha bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar bu tarihe kadar da transferleri bitiremezse, 20 Temmuz'da da 2 yeni transferini kadroya dahil edebilecek. Kadro kuralları konusundaki tüm bilgiler, UEFA'nın resmi internet sitesinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN