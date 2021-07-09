21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın PSV karşılaşması için UEFA'ya vereceği kadro konusunda bir süredir bilgi kirliliği yaşanıyordu. Bu konudaki tüm soru işaretlerini takvim.com.tr ortadan kaldırıyor.
Galatasaray'ın daha önce iddia edildiği gibi 7 Temmuz'da UEFA'ya kadro gönderdiği bilgisi kesinlikle yanlış. Sarı-Kırmızılılar, PSV maçı için kadroyu 15 Temmuz gecesi saat 00.00'a kadar UEFA'ya gönderme hakkına sahip. Ayrıca yine PSV maçından 24 saat önce listeye 2 yeni isim bildirme hakkı da kulüplere tanınıyor.
Dolayısıyla Galatasaray transferde beklenen adımları henüz atamasa da PSV maçının kadrosunu bildirmek için önünde 6 günlük bir süre daha bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar bu tarihe kadar da transferleri bitiremezse, 20 Temmuz'da da 2 yeni transferini kadroya dahil edebilecek. Kadro kuralları konusundaki tüm bilgiler, UEFA'nın resmi internet sitesinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.
- Spor
- 09.07.2021 13:15
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- Son Güncelleme:
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- 09.07.2021 13:15
İşte Galatasaray'ın kadro gerçeği! UEFA'ya bildirim yapıldı mı?
Galatasaray'da PSV maçı hazırlıkları devam ederken UEFA'ya yapılacak kadro bildirimi ile ilgili oluşan soru işaretlerini takvim.com.tr ortadan kaldırıyor.
21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları çok yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın PSV karşılaşması için UEFA'ya vereceği kadro konusunda bir süredir bilgi kirliliği yaşanıyordu. Bu konudaki tüm soru işaretlerini takvim.com.tr ortadan kaldırıyor.