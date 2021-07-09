Fenerbahçe'ye Ademi piyangosu! İsviçre'den talip çıktı





Sarı-Lacivertliler 1.4 milyon Euro'ya aldığı Kemal Ademi'nin fiyatını 1 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. Basel'in ise bu rakamı fazla bulduğu ve 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Ademi'nin maaş yükünden kurtulmak için 750-800 bin Euro arasında bir rakama 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.