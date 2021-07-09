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    • 09.07.2021 13:31
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    Fenerbahçe'ye Ademi piyangosu! İsviçre'den talip çıktı

    Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan transfer için çalışma yürütürken diğer yandan da kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak istiyor. Elden çıkarılmak istenen Ademi'ye İsviçre'nin köklü ekibi Basel talip oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    F.Bahçe'ye Ademi piyangosu! İsviçre'den talip çıktı

    Fenerbahçe bir yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği takviyeleri yapmak için uğraşırken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.



    Şu anda sözleşmeli 37 futbolcusu bulunan Sarı-Lacivertliler'e Kemal Ademi müjdesi geldi. Yeni sezon planlamasında yer almayan İsviçreli forvete eski takımı Basel'in resmen talip olduğu öğrenildi. İsviçre kulübünün Ademi ile anlaştığı, Fenerbahçe ile pazarlıkların ise sürdüğü öğrenildi.



    Sarı-Lacivertliler 1.4 milyon Euro'ya aldığı Kemal Ademi'nin fiyatını 1 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. Basel'in ise bu rakamı fazla bulduğu ve 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Ademi'nin maaş yükünden kurtulmak için 750-800 bin Euro arasında bir rakama 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.



        Geçen sezon başında büyük ümitlerle Basel'den alınan ancak beklentilerin çok altında kalan 25 yaşındaki forvet Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken 1 gol atabildi.

        Ademi devre arasında kiralık olarak gittiği Karagümrük'te ise sadece 6 karşılaşmada görev yaparken gol bulamadı. 1.98 boyundaki forvetin Sarı-Lacivertliler ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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