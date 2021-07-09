Fenerbahçe'ye Ademi piyangosu! İsviçre'den talip çıktı

Fenerbahçe bir yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği takviyeleri yapmak için uğraşırken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.
Şu anda sözleşmeli 37 futbolcusu bulunan Sarı-Lacivertliler'e Kemal Ademi müjdesi geldi. Yeni sezon planlamasında yer almayan İsviçreli forvete eski takımı Basel'in resmen talip olduğu öğrenildi. İsviçre kulübünün Ademi ile anlaştığı, Fenerbahçe ile pazarlıkların ise sürdüğü öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler 1.4 milyon Euro'ya aldığı Kemal Ademi'nin fiyatını 1 milyon Euro olarak belirlemiş durumda. Basel'in ise bu rakamı fazla bulduğu ve 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Ademi'nin maaş yükünden kurtulmak için 750-800 bin Euro arasında bir rakama 'evet' diyebileceği ifade ediliyor.