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    • 08.07.2021 23:51
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    Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Yönetim Sırp yıldız Uros Spajic ile masaya oturdu

    Son dakika spor haberleri... Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş flaş bir ismi gündemine aldı. Vida ve Welinton'a alternatif olabilecek bir stoper arayan Beşiktaş, bu doğrultuda Sırp savunma oyuncusu Uros Spajic ile görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın Kransondar ile henüz orta yolu bulamamasına rağmen Spajic'in Siyah-Beyazlılar'a gelme konusunda çok istekli olduğu ve kulübünden bu transfer için kolaylık isteyeceği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Beşiktaş'tan stoper hamlesi!

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş flaş bir ismi gündemine aldı.

    Kadrosunu kaliteli isimlerle takviye etmek için yoğun bir çaba harcayan Beşiktaş'ta yönetim, transferde gaza basmış durumda.

    SPAJIC İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
    Francisco Montero'nun Siyah-Beyazlı kulübe resmen veda etmesinin ardından Vida ve Welinton'a alternatif olabilecek bir stoper arayan Beşiktaş, bu doğrultuda Sırp savunma oyuncusu Uros Spajic ile görüşmelere başladı.

    Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Rusya'nın Krasnodar takımında olan ve geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Spajic ile bugün masaya oturduğu ve transferin şartlarını görüştüğü öğrenildi.

    Siyah-Beyazlılar'ın Krasnodar ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak istediği Rus ekibinin ise Spajic'i bonservisiyle satmak ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla Kartal'a göndermeyi düşündüğü belirtildi.

    Beşiktaş'ın yapılan son görüşmede Sırp oyuncu için kiralama teklifi üzerinde durduğu, zorunlu satın alma opsiyonu maddesini istemediği ve bu konuda geri adım atmayı düşünmediği konuşuluyor.

        SPAJIC BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
        Beşiktaş'ın Kransondar ile henüz orta yolu bulamamasına rağmen Spajic'in Siyah-Beyazlılar'a gelme konusunda çok istekli olduğu ve kulübünden bu transfer için kolaylık isteyeceği öne sürüldü.

        Kariyerinde daha önce Kızılyıldız, Anderlecht, Toulouse, Krasnodar ve Feyenoord gibi takımların formasını terleten 28 yaşındaki Spajic, 17 kez de Sırbistan A Milli Takım formasını giydi.

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