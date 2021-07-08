Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Yönetim Sırp yıldız Uros Spajic ile masaya oturdu

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş flaş bir ismi gündemine aldı.
Kadrosunu kaliteli isimlerle takviye etmek için yoğun bir çaba harcayan Beşiktaş'ta yönetim, transferde gaza basmış durumda.
SPAJIC İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Francisco Montero'nun Siyah-Beyazlı kulübe resmen veda etmesinin ardından Vida ve Welinton'a alternatif olabilecek bir stoper arayan Beşiktaş, bu doğrultuda Sırp savunma oyuncusu Uros Spajic ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Rusya'nın Krasnodar takımında olan ve geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Spajic ile bugün masaya oturduğu ve transferin şartlarını görüştüğü öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar'ın Krasnodar ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Sırp savunma oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak istediği Rus ekibinin ise Spajic'i bonservisiyle satmak ya da zorunlu satın alma opsiyonuyla Kartal'a göndermeyi düşündüğü belirtildi.
Beşiktaş'ın yapılan son görüşmede Sırp oyuncu için kiralama teklifi üzerinde durduğu, zorunlu satın alma opsiyonu maddesini istemediği ve bu konuda geri adım atmayı düşünmediği konuşuluyor.