Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Yönetim Sırp yıldız Uros Spajic ile masaya oturdu

SPAJIC BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Beşiktaş'ın Kransondar ile henüz orta yolu bulamamasına rağmen Spajic'in Siyah-Beyazlılar'a gelme konusunda çok istekli olduğu ve kulübünden bu transfer için kolaylık isteyeceği öne sürüldü.

Kariyerinde daha önce Kızılyıldız, Anderlecht, Toulouse, Krasnodar ve Feyenoord gibi takımların formasını terleten 28 yaşındaki Spajic, 17 kez de Sırbistan A Milli Takım formasını giydi.