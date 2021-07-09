5 günde 1500 tane yakalandı! Kıyıları istila ediyor | Antalya'da balon balığı avı





BENEKLİ İÇİN 5 LİRA

8 türü olan balon balığının geçen yıl sadece "lagocephalus sceleratus" türüne destekleme ödemesi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Coşkun, "Bu yıl diğer 7 tür içinde destekleme ödemesi gerçekleştirilecek. Geçen yıl halk arasında benekli olarakta bilinen lagocephalus sceleratus türünün her biri için 5 lira ödeme yapıyorduk, sadece kuyruk alımı yapıyorduk. Bu yıl ise yine benekli tür için 5 lira, diğer 7 tür için 50 kuruşluk ödeme yapılacak. 3 yıllık bir destekleme yapılacak. Balığı bu kez bütün olarak alıyoruz" diye konuştu.



"180 BİN LİRALIK ÖDEME YAPILMIŞTI"

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı alımları ile denizlerdeki tüketilebilen balık popülasyonunda artış sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Coşkun, "3 yıl alım devam edecek. Her yıl sonunda balıkçılarımız destekleme hakkedişlerini alacak" dedi. Coşkun, Antalya'da geçtiğimiz aralık ayında yapılan 36 bin benekli balon balığı kuyruğu aldıklarını ve 180 bin liralık ödemenin yapıldığını bildirdi.