Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, adeta meydan okudu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde basının karşısına geçti ve soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirten defans oyuncusu, lider özelliğini göstermek istediğini söyledi.

Caulker şu ifadeleri kullandı: Şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Tarih yazacak potansiyeli görüyorum. İngiltere'de oynadım ve tecrübeliyim. Rakipler de güçleniyor ama karşımda nasıl bir rakip oyuncu olursa olsun, başa çıkarım. Benim için sorun yok.

ATTİLA SZALAİ'NİN HAYRANIYIM

Caulker, "Attila Szalai'nin hayranıyım. Euro 2020'de takip ettim. İyi bir geleceği olacak. İyi ki Fenerbahçe'de. Umarım beraber oynarız" dedi.