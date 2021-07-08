Şenol Güneş'ten EURO 2020 sonrası önemli açıklamalar: İstifa, Emre Belözoğlu, prim ve...





"ÇOK POZİSYON VERMEDİK, ŞANSSIZ GOLLER YEDİK, OLAĞANÜSTÜ BİR DURUMDU"

Soru: Bu Milli Takım spor tarihimizin en çok desteklenen takımı. Bunu sağlayan da oyuncular ve sizsiniz. İtalya maçından sonra da çok çatlak ses vardı ama bu takım toparlar da denildi. Bu çok özel bir durum. Bu kadar destek varken İtalya maçından sonra girilen bunalımın sebebi ne? Bunun sonradan tekrarlanmayacağına nasıl inanacağız? Bugün yeniden bu kadroyu seçseniz değişiklikler olur muydu?

Şenol Güneş: Gerçekten olağanüstü bir destek vardı. Beklenti bu desteğin de üzerine çıktı. Oyuncu da bir süre sonra ona uygun davranıyor. Ben çalıştırıyorum, oyuncu daha da fazla çalışıyor. Hepsi bireysel çalışmalar yaptı. Bunların hepsini topladığınız zaman olumsuz olabilir mi acaba? Bu kadar beklentinin baskısı da var. İtalya maçını bir kenara koyuyorum. Kaybedebiliriz ama kafa kafaya oynarız diyordum. Ben ısınmada oyunculara hiçbir şey demem. Bütün takımların ısınmalarına bakarım ben. Senin maçta %100 atacağın deparı adamlar ısınmada atıyordu. Hızlı başlayabilirler dedim. Hızlı da başladılar. Panikledik, çıkamadık. Kenan çok koştu Spinazzola'nın peşinden ama olmadı. Top da tutamadık Yusuf'u almamıza rağmen. Tutamıyoruz, gidemiyoruz. Çok pozisyon da vermedik, şanssız goller yedik. Olağanüstü bir durumdu. Şu anda kafamda olan oyuncular belli. Gelecek oyunculara da kapı açık. Başka gelecek olan varsa olabilir. Stoperlerde Merih, Çağlar, Ozan ve Kaan var. Ozan ve Kaan sakatlıktan çıktılar. İki bekimiz belli. Mert geldi iyi gidiyor. Orta saham da belli ilerideki oyuncularım da. Bunlardan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Bunlara katılacak oyuncular kim olabilir bakacağız. Herkesle konuşacağız. Bu bir dibe vuruştur. Haklı olarak ileride de olabileceğinden korkuyorsunuz ama ben bu takıma inanıyorum. Bunu iki kez gördüm. İkinci Fransa maçının ilk yarısı ve İtalya maçı. Bunu da onlara inanarak, konuşup çalışarak geçecek.

"TAYLAN SAKATLIĞI OLMADIĞINI SÖYLEDİ, NEDEN AMELİYAT OLDU O ZAMAN?"

Şenol Güneş: Mahmut sakatlandığı için almadık, düzelir miydi bilemiyoruz. Efecan ve Halil Akbunar vardı. Cengiz ve Kenan'ı, Abdulkadir'i düşünüyordum orada. Tercihim bu yönde oldu. Salih Uçan'a geldiğimizde ise aldığım oyuncular belli. Okay, Taylan, Dorukhan, İrfan Can vardı. İrfan da sakatlıktan geldi. Golden sonra aldım, biraz daha oynasaydı dediler. Kenara gelince çok yoruldum dedi. Salih ve Berat bu saydığım oyuncuların gerisindeydi bana göre. Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndü ve ilk geldiği gün ameliyat oldu. Doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Efecan'da da vardı böyle bir kasık fıtığı. Taylan'da belirti görmedim, temposu düşüktü. Bu olumsuz bir durum bunu söyleyeyim. En azından gelip bana söyleyebilirdi. Cengiz böyle bir şeyi söyledi bana mesela. Hasan Ali de söylemişti bunu daha önce. Bana sakatlığım yok diyor. Ameliyat neden oldu o zaman?

"EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Soru: Avrupa şampiyonasına katılan takımların 2'Den 6'ya kadar bilimsel çalışmalarını yürüten genç uzmanları, araştırmacıları kadrola almışlar. Bunlardan bazılar 4-5'li gruplar halinde maç oynanırken ellerinde bilgisayarlar. Antrenman sırasında verileri toplayacak teknolojik yeleklerle çalışıyorlarmış. Çok başarısız olan ve hayal kırıklığı yaratan bir takımda da iki performans hocası varmış. Biz ne yaptık hocam? Sizinle bilim arasındaki mesafe nedir? Bilimden hangi ölçüde yararlanıyorsunuz? Bilim size yaklaşıyor mu? Siz bilime yaklaşıyor musunuz? Futbolculara bilimsel ölçümler yaptırıyor musunuz?

Şenol Güneş: Bu anlattıklarınızı biz yapıyoruz. Bu kampta daha fazla yaptık. Bilime karşı kim durabilir. Ben bilim adamı değilim ama bilimle uğraşan arkadaşlarımız var. Bütün analizleri yaptık ve kısaltılmış şekilde oyunculara yolladık. Maç içinde de bize datalar geçiliyor. Büyük firmalardan bize geliyor ama sahada futbol oynanıyor sonuçta. Sonuçlar kötü olunca konuşulur ama biz bunları yapıyoruz. Katkı yapacak başka bir gelişme olursa onu da yapabiliriz. Kampa mentor alabilirdik belki.

Soru: Emre Belözoğlu'nun sizinle çalışacağı anlatılıyor. Siz bu konuda henüz açıklama yapmadınız. Emre Belözoğlu ile 2 kez görüşmüşsünüz. Bazıları 6-7 kez görüştü diyor. Emre Belözoğlu sizin arzunuz ve kararınız mı yoksa size tavsiye mi edildi yoksa bunlar dedikodu mu?

Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile tatil yapmadım ama görüştüğüm doğru. Değişim olacağıyla ilgili henüz bir şey yok. Siz de biliyorsunuz kamuoyu da biliyor arkadaşlar her şeyi yazıyor. Görüşüyorum Emre ile. Onunla ilgili görüşümü daha önce söyledim zaten. Sportif direktör olarak başlamasını doğru bulmadığımı da söyledim. Olup olmayacağı kesin değil, görüşüyoruz.

Soru: Oyunculardan size sitem eden oldu mu? Turnuva sonrası oyuncularla konuştunuz mu?

Şenol Güneş: Hiçbir oyuncumu kendi performansında gördüğümü söyleyemem. Sizin beğendiğiniz Mert Müldür de dahil. Performans demek katkı yapmaktır. Burada bir problem var ve bunu ben çözeceğim. Kalecilerimizden giren forvetlere kadar. Kadroda düşündüğüm, genç bir oyuncunun gerginliğini görüp onunla konuştum. Buraya gelip oynamadığın için eleştiriler olabilir ama bunlara kendini hazırla dedim. Ben oynamadım derken arkadaşının mutsuz olmasına düşmeyip takıma katkı yapmaya hazırlanmalı. Oyuncularımızla hep konuştuk. 3-4 tanesiyle hiç konuşmadım. Kimisiyle daha çok konuştuk.

Soru: 2002 ve bu turnuvada farklı oyuncu grubuyla oynadınız. 2002'de genç Şen ol Güneş ve oturmuş bir kadro. 2020'de ise tecrübeli bir Şenol Güneş ve genç bir takım vardı. Bir kuşak çatışması yaşadınız mı? Hamit Altıntop sizin sunduğunuz raporla ilgili 'Korkak ve çaresizdik' demiş. Buna ne diyorsunuz? İdeal sol bekimiz sakatlandı ama onun yerine yedek sol beki değil sol bek olmayan bir oyuncu kullandınız. Bunun sebebi neydi? İsviçre maçında gençleri kullanamaz mıydınız?

Şenol Güneş: Kuşak çatışması görmedim. Farklı dünyamız olduğu doğrudur. 3 kuşak var neredeyse aramızda. Oyuncu ilişkilerimizde herhangi bir problem yok. Adalet durumlarının daha yoğun olduğunu, çabuk sıkıldıklarını ama özgürlüklerine düşkün olduklarını gördüm. Kırılmalarının ne kadar olacağını bilemeyiz. Burada kırıldılar. Şimdi konuştuğumuzda olumlu geri bildirim alıyorum. İlişkilerimizi daha sıcak tutmak için arayışlarımız olabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

HAMİT ALTINTOP İLE ARASINDA PROBLEM VAR MI?

Şenol Güneş: Hamit ile çok sık görüşüyoruz. 2-3 gün önce görüştük. Hamit bir yöneticimiz, ben yönetici değilim. Yönetimin takdir hakları olabilir. Selim abi A takıma, Hamit de Ümit takıma bakıyor. Onunla çoğu fikirdeyiz ama her fikrimiz aynı olmuyor. Bunlar gayet normal. Fikirler zamanla yer değiştirebilir. O haber bana geldi. Ben dedim zaten ezildik, dağıldık diye. Hamit bunları bana söyleyebilir ama demedi. Hamit'e yönetim kurulu ve başkan değer veriyor. Onunla konuştuk bu konuyu. Benimle ilgisi varsa bana söylerdi. Oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor 'Ben buraya gezmeye mi geldim' diye haber çıkmış. Oyuncu tekzip ediyor. Bunun benimle ilgisi yok. Bu şekilde sokak ağzıyla konuşursa yanlış yapar. Hamit de katkı yapmaya çalışıyor. Almanya'nın uzun yıllarda yaptığını bir anda yapıp karşılık almak istiyoruz ama böyle bir şey yok. Belçika uzun yıllar beklediği grubu kaybediyor şimdi. Biz bir daha buralara gelmek istemiyoruz.

RIDVAN YILMAZ'I NEDEN OYNATMADI?

Şenol Güneş: Rıdvan'ı tanıyorum 16 yaşından beri. Büyümüş de küçülmüş gibi bir oyuncu. Sakatlığından sonra düşüş yaptı. Caner'i lamama sebebini anlattım. Rıdvan'ı da alternatif olması için aldım. Oynattım, başka bir dünyada. Konuştuk, 'Hocam rahat değilim' dedi. Oyuna koyabilirdim. Mert de iyi oynadı. Zeki de iyi oyuncu ama beklediğimizin altında oldu. Halil Dervişoğlu'nun da süre içinde yükselişini gördüm. Sonuç olarak Mert'i tercih ettim sol bekte. Rıdvan'ı kullanamazdım bu haliyle.

DORUKHAN TOKÖZ'E TRANSFER TEPKİSİ

Soru: Turnuvadaki en büyük pişmanlığınız ne? Eleştirilerde kantarın topuzunun kaçtığını düşünüyor musunuz?

Şenol Güneş: İnsan üzüldüğü zaman ağzından çıkanlar farklı olabilir. Van'daki taraftar da sindiremez, Bodrum'da alem yapan da. Nasıl yenildiniz diye küfür edebilir. İtalya maçına ideal 11'le çıkmasam daha iyi olabilirdi belki ama o zaman da başka sorun olabilirdi. Kampa basın alsaydın diyorlar, keşke bütün antrenmanları izleseydiniz. Bilemeyiz ne olacağını. Merih geldi, Merih'i kullandım sonra Kaan'ı aldım. Oyundan bir şeyler denedik ama sonuç alamadık. 3'lü savunma denedik bocaladık. İyi olmayan oyunun sebeplerini hep düşünüyorum. Eleştirilere cevap bulmam lazım. Fransa maçında oynattığım Dorukhan'ı şimdi oynatamadım. Transferini konuştuk. "Nasıl transfer olmazsın oğlum ya? 1 yıldır nasıl çözemezsin bu işi." dedim. Transfer işleri akıllarında kalıyor. Yarın başkaları da gelecek. Onları da göreceğiz neler yapacaklar. Keşkeler var ama tatmin etmez. Eleştirilere saygı duyuyorum ama bunları süzgeçten geçiriyorum hep. Verilere bakıp sonucu alınca üzülüyoruz.