Şenol Güneş'ten EURO 2020 sonrası önemli açıklamalar: İstifa, Emre Belözoğlu, prim ve...

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de yaşanan başarısızlığın ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Güneş; prim iddiaları, Emre Belözoğlu ile görüşmesi, istifa iddiaları ve EURO 2020 performansıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
Başlarken yeni bir heyecanla başlamıştık. Yoğunluk vardı, pandemi girmeden görüşmeler için imkan buluyorduk ama pandemi varken bu kadar yoğunluk bulamamıştık. Bugünkü kalabalığa sevindim. Aynı geminin içindeyiz. Birlikte olmanın en güzel yol olduğunu düşünüyorum. Bilgilendirme toplantısı olacak. İlk döndüğümüz gün de bunu yapabilirdim ama gündemler farklıydı. Zamana yayıp durum tespitini daha sağlıklı yapmak istedik ekibimle ve başkanımızla. Kamuoyunda oluşan fikirlerin de bizim için önemli olduğunu biliyorum. Eleştiriler de olmuştur, hakaretler ve yalan haberler de olmuştur. Yalan haber ve hakaretleri bir kenara bırakıyorum.
"UYUŞUK OYNADIĞIMIZ BİR GERÇEK"
Sert eleştiriler oldu bunları anlıyorum. Sizler de içinize sindiremiyorsunuz, haklısınız. Biz de haklıyız. Teslim olmak yerine nasıl bir yol çizeceğimiz önemliydi. Biz millet olarak cesur olmayı severiz ama bu turnuvada bunu gösteremedik. Uyuşuk oynadığımız bir gerçek. Herkes şunu bilsin ki biz oradaki takım değiliz. Nereden geldiğimizi de biliyoruz. İlk geldiğimiz gün nerede olduğumuzu unutmayalım. O günü buraya çeviren de bu takımdır. Eleme grubundan hak ederek çıktık. Dünya Kupası elemelerinde de başarılarıyla gidiyoruz. Yönetimimiz ve başkanımız bizim için her şeyi, yaptı. İtalya maçına çıkarken oyuncularda hiçbir sorun görmedim. Belki aşırı güven vardı. Beklentiler yüksel olmuş olabilir. Saydığınız nedenlerin çoğuna katılıyorum. İtalya maçına iştahlı çıktılar, direnmeye çalıştılar ama oyunumuzu gösteremedik. İleri çıkamazken Cengiz'i aldık. Golü yiyince ve İtalya'nın daha da iştahlanması ve yüksek tempoyla üzerimize gelmesi bizi etkiledi. Onların da temposu düştü sonradan bildiğiniz gibi. Orada ezildik. O eziklik kırılma ve özgüven kaybına sebep oldu. Favori takımlar arasında değiliz ama onların arasına girmek istediğimizi söylemiştik. İtalya maçını kazanmak veya berabere kalmak istemiştik. Öyle yapsaydık grup karışırdı. Oyuncularım da aynı şekilde düşünüyordu.
"YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ"
Galler maçında oyunda değildik. İlk 25-30 dakika oyuna giremedik. Tam oyuna girdik golü yedik. Sonradan pozisyona girdik ama maçın sonunda art arda iki kornerde pozisyon verdik ve gol yedik. Zihinsel ve özgüven olarak düşüşü görüyorum ben burada. Kendimizi kabul edip oyuncuları üst seviyeye taşımak istedik. Biz yıkılmadık ve yıkılmayacağız. Bu grubun iyi işler yapacağını, zaman zaman kötü sonuçlar olsa da ayakta kalacağını biliyorum. Oyuncular bunu kendi zihinlerinde ortaya koymalılar. Mart'taki maçlar bittikten sonra rakiplerin analizlerini görüntülü ve raporla gönderdik. Pandemi başlamasından önce de çok iyi hazırlığımız vardı. Beklenti büyüklüğü vardı ama bu sonuç oyuncuları da üzdü. Bu turnuvalar 4 yılda bir oluyor. 4 yıl sonra bir daha katılacaklar eğer katılırsak. Büyük bir şans kaçırdığımızı biliyoruz ama maalesef başaramadık.
"ELENİNCE 24 TAKIMIN EN KÖTÜSÜ DEĞİLİZ"
Dünya Kupası elemelerine iki aydan az bir süre var. Buraya çok çalışarak geldik, yeniden ayağa kaldıracak da bu özelliklerimizdir. Bizim Çocuklar derken her alandaki insanımız bizim çocuğumuzdur. Biz her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz. Bu çocuklar kaybettiklerinde de bizim çocuklarımızdır. Diğer sporcular da, sanatçılarımız da bizim. Onların da başarılarıyla gurur duyuyorum. Cüneyt Çakır'ın final yönetmemesiyle ilgili eleştirilere sevindim. Biz Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz zaman dünyanın en iyi 3. takımı değildik. Bugün elenince de 24 takımın en kötüsü değiliz.
"ELEŞTİRİ OLACAK AMA KIRICI OLMAMALI"
Turnuvada maçlar kaybettik ama hedeflerimizden sapmış değiliz. Eleştiri tabii ki olacak ama kırıcı olmamalı. Eleştiri hakkını kimsenin elinden alamayız. Ortak düşünce ve ortak akılla ilerlemeliyiz. Oyunumuzu tekrar yukarı taşıyacak gücümüz var. Bazen rehavetten böyle sonuçlar olabilir. Mart ayındaki sonuçlar burada çıkmayınca mı kaybettik diye düşünüyorum bazen. Yeniden heyecan veren bir takım oalcağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. 3'ü bu turnuvada. Skor olarak değil oyun olarak da mağlup olduk maalesef.
"BU TRAVMAYI BİR YOL GÖSTERİCİ OLARAK GÖRECEĞİZ"
Beklentiyi büyüten de biziz, 3 maçı kaybeden de biziz. Takılmak değil ayağa kalkmak zamanıdır. Düzeleceğimize inancım tam. Oyun kalitemizi, isteğimizi, iyi niyetimizi Dünya Kupası hedefine kanalize edeceğiz. Ben bu oyuncu grubuna inanıyorum. Şimdi iyi düşünüp iyi söylemek ve iyi yapmak zamanı. Ağzımıza geleni söylemeye gerek yok. Yanlış bilgiler ve dedikodular itibar kaybettirir. Biz de eksiklerimizi düzeltip futbolun itibarına katkı yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bugüne kadar açık ve adil olduk. Bundan sonra daha da açık olacağız. Bu travmayı bir yol gösterici olacak göreceğiz. İyi günleri de kötü günleri de gördük. Turnuvanın en genç takımı olarak dersler çıkardık. Yaşlı oyuncu tecrübeli oyuncu değildir. Galler maçında yediğimiz 2. gol bir derstir. Gol ararken orada boşluğu vermemiz kabul edilemez. İtalya finale çıktı. Maç içerisinde öyle şeyler yapıyorlar ki tecrübe buna deniliyor işte. Küçük şeyler de sonuç getirebilir. Bunların hepsi iyi olsa dahi öyle sonuçlar çıkabiliyor ki bütün çalışmalarınızı altüst edebilir.